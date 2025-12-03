Нагрев мирового океана вследствие парникового эффекта приводит к разрушительным наводнениям в юго-восточной части Азиатского континента.

Индонезия, Шри-Ланка, Таиланд, Вьетнам и другие страны региона больше всего страдают от глобального потепления. Об этом говорится в материале AP News.

Стихийное бедствие в Азии

"Смертельные наводнения в Азии не случайны. Они являются климатическим предупреждением", - говорят ученые.

Журналисты рассказали, что в этом году Юго-Восточная Азия страдает от чрезвычайно сильных наводнений, поскольку поздние штормы и непрерывные дожди сеют хаос, который застал многие места врасплох.

Отмечается, что количество смертей в результате разрушительных наводнений и оползней в Индонезии, Шри-Ланке и Таиланде превысило 1400, более 1000 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. В Индонезии целые деревни остаются отрезанными после того, как мосты и дороги были смыты. Тысячи людей в Шри-Ланке не имеют чистой воды.

Малайзия до сих пор переживает одно из худших наводнений, которое унесло жизни трех человек и оставило тысячи людей без жилья. Между тем Вьетнам и Филиппины столкнулись с годом сокрушительных штормов и наводнений, которые привели к смертям сотен людей. Вместе с тем климатологи ожидают новую порцию сокрушительных штормов, наводнений и разрушений.

"Юго-Восточная Азия должна готовиться к вероятному продолжению и потенциальному ухудшению экстремальных погодных условий в 2026 году и в течение многих лет сразу после этого", - сказала Джемила Махмуд, которая возглавляет аналитический центр Sunway Centre for Planetary Health в Куала-Лумпуре в Малайзии.

Ученые объясняют рост силы и количества катаклизмов увеличением углекислого газа в атмосфере, который блокирует потерю тепла Землей. Уровень углекислого газа, удерживающего тепло, в атмосфере в 2024 году вырос больше всего за всю историю наблюдений. Это подогрело климат, утверждает Всемирная метеорологическая организация ООН, что привело к более экстремальным погодным условиям.

При этом Азия несет основную тяжесть таких изменений, нагреваясь почти вдвое быстрее, чем в среднем по миру. Ученые соглашаются, что интенсивность и частота экстремальных погодных явлений растут.

"Более высокая температура океана обеспечивает больше энергии для штормов, делая их сильнее и влажнее, тогда как повышение уровня моря усиливает штормовые нагоны", - сказал Бенджамин Гортон, профессор наук о Земле в Городском университете Гонконга.

Кто больше всего страдает от климатических изменений

От климатических изменений больше всего страдают бедные слои населения и страны, вклад которых в выбросы углерода в атмосферу незначителен. Страны теряют миллиарды долларов в год из-за изменения климата.

Вьетнам оценивает потери более 3 миллиардов долларов за первые 11 месяцев этого года из-за наводнений, оползней и штормов.

Данные правительства Таиланда фрагментарны, но его Министерство сельского хозяйства оценивает потери сельского хозяйства примерно в 47 миллионов долларов с августа. Исследовательский центр Касикорн оценивает, что только ноябрьские наводнения на юге Таиланда вызвали убытки примерно в 781 миллион долларов, что потенциально сократит 0,1% ВВП.

Индонезия не имеет данных об убытках за этот год, но ее среднегодовые потери от стихийных бедствий составляют 1,37 миллиарда долларов, сообщает Министерство финансов.

Расходы от стихийных бедствий являются дополнительным бременем для Шри-Ланки, которая вносит незначительную долю мировых выбросов углерода, но находится на передовой климатического воздействия, в то же время тратя большую часть своего богатства на погашение иностранных займов.

Глобальное потепление грозит затоплением прибрежным регионам Украины - что известно

Как сообщалось ранее, в перспективе ближайших десятилетий глобальное потепление грозит подтоплением многим территориям, находящимся возле морей и океанов. Под угрозой и некоторые прибрежные области Украины.

В Украине общественной организацией "Екодія" в 2018 году было проведено "Вода близко". В рамках исследования были смоделированы сценарии подтопления территорий Украины. В частности, если температура поднимется на 4 градуса, то будут затоплены миллионы гектаров. На карте, которую сформировали эксперты организации, выделены даже некоторые районы Одессы и Бердянска, которым грозит подтопление.

Прогнозируется, что вся прибрежная территория Украины будет частично затоплена. В частности, сельскохозяйственные земли, населенные пункты, промышленные зоны и другие территории. Речь о 1168 тысяч гектаров - 212 тысяч гектаров сельскохозяйственных территорий и 35 тысяч гектаров застройки.

