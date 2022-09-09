По сравнению с предыдущим кварталом ВВП уменьшился на 19,1%.

Валовый внутренний продукт (ВВП) Украины во втором квартале 2022 года снизился на 37,2% по сравнению со вторым кварталом 2021 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

При этом отмечается, что по сравнению с предыдущим кварталом ВВП уменьшился на 19,1%.

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Прогнозы во время войны:

По данным Национального банка, экономика Украины сократится на треть в 2022 году, но при условии разблокирования черноморских портов вернется к росту в 2023-2024 годах.

8 июня 2022 года Всемирный банк прогнозировал резкое падение экономики в Украине.

Всемирный банк резко ухудшил свой прогноз по мировой экономики: глобальный рост может упасть до 2,1% в 2022 году и 1,5% в 2023 году. Это будет меньше, чем 5,7% роста прошлого года и первоначальный прогноз 4,1% на этот год.

Война в Украине и госбюджет:

29 июля 2022 года стало известно о том, что НБУ планирует прекратить "печатать деньги" для госбюджета в 2024 году.

3 августа 2022 года появилась информация о том, что в Украине могут поднять налоги для наполнения госбюджета.

15 августа из-за войны в Украине увеличили расходы госбюджета.

По данным советника президента Украины по экономическим вопросам Олега Устенко, годовой дефицит госбюджета в условиях продолжения войны достигнет в конце 2022 года 50 млрд долларов, или около 30-35% ВВП.

За январь-август 2022 года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в сумме 416,9 млрд грн, в том числе общий фонд – в сумме 418,1 млрд грн против запланированного расписанием общего фонда на январь-август 2022 года дефицита в сумме 864,2 млрд грн. В августе фактический дефицит государственного бюджета составил 5,4 млрд грн.

8 сентября 2022 года в Минфине сообщили о том, что в госбюджете-2023 будет предусмотрено сокращение расходов всех органов власти.

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