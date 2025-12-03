УНИАН делится впечатлением о фильме, основанном на реальной истории из жизни семьи основателей бренда L'Oréal.

4 декабря 2025 года в украинский прокат выходит французская комедийная драма "Самая богатая женщина мира" (The Richest Woman in the World) с невероятной Изабель Юппер в главной роли. Какой получилась новинка, основанная на безумной реальной истории, читайте в обзоре УНИАН.

О чем фильм

В центре сюжета фильма – уже немолодая владелица известного косметического бренда Марианна Фаррер. Ее семья считается одной из самых влиятельных во Франции, а сама она – признана самой богатой женщиной в мире. Впрочем, все богатства и власть больше не приносят ей удовольствия в жизни – она чувствует себя одинокой и увядающей. Но все меняется, когда во время фотосессии она знакомится с гораздо более молодым фотографом Пьером-Аленом Фонтейном.

Этот наглый и пренебрежительный ко всем мужчина, который в молодости был многообещающим художником, но теперь его аппетиты явно больше его доходов, очень быстро находит ключ к сердцу Марианы – он предлагает ей избавиться от устаревших вещей в гардеробе и перепланировать дом, водит ее по вечеринкам и наполняет ее жизнь развлечениями. Постепенно женщина расцветает, будто питаясь от общения с молодыми мужчинами.

Одновременно Марианна заваливает своего нового знакомого подарками на огромные суммы – и это, в куче с его недопустимым отношением к окружающим, начинает вызывать недовольство в ее семье. Более того, ее единственная наследница, дочь Фредерика Шпильман, подозревает Пьера-Алена в мошенничестве – и решает подавать в суд. Даже если это потенциально может сделать ее мать несчастной и разрушить и без того прохладные отношения между ними.

Реальная история в основе сюжета

В основу сюжета фильма легла вполне реальная история, интерес к которой поднялся благодаря документальному мини-сериалу Netflix 2023 года "The Billionaire, the Butler and the Boyfriend". На фоне успеха, стриминговый сервис также решил вложиться и в полнометражный игровой фильм с топовыми французскими звездами в главных ролях.

Ее настоящие действующие лица – семья основателей всемирно известного бренда L'Oréal. В 1987 году тогдашняя 65-летняя глава компании, дочь ее основателя Лилиан Беттанкур завязала дружбу со скандальным 40-летним фотографом Франсуа-Мари Банье. В течение двух десятков лет он был фактически членом семьи Беттанкур, сопровождая Лилиан на светских мероприятиях и на отдыхе, параллельно получая от нее щедрые суммы денег на свои творческие проекты и личные нужды.

Впрочем, когда в 2007 году умер отец семьи Андре Беттанкур, их дочь Франсуаза Бетанкур-Маерс решила разобраться в расходах своей матери – ведь в это время Банье начал получать от нее непомерные суммы, например, на покупку острова или страхование жизни. Через несколько лет единственная наследница решила подать в суд на самого фотографа и еще трех человек, которых она обвиняла в том, что они пользовались больным состоянием своей 85-летней матери. Параллельно дочь пыталась доказать ее недееспособность.

Важную роль в деле сыграли аудиозаписи, которые в 2009-2010 годах незаконно сделал многолетний дворецкий семьи Паскаль Бонфуа. Сам он объяснял свои действия тем, что устал наблюдать за этим беспорядком, однако есть предположение, что им также двигало желание защитить себя – у него у самого были неприязненные отношения с Банье и он опасался, что тот лишит его работы.

Впрочем, эти пленки взбудоражили настоящее осиное гнездо, ведь кроме неправомерных действий против самой Беттанкур там также были зафиксированы факты коррупции государственного уровня – якобы влиятельные политики получали от семьи огромные суммы денег в конвертах. Под раздачу даже попал президент Франции Николя Саркози – из-за этого на него завели уголовное дело.

Актеры и персонажи

В версии событий от французского режиссера Тьерри Клифа ("Глаза его матери", "Афера по-семейному") были изменены имена персонажей, временные рамки и некоторые другие детали, но в целом они весьма узнаваемы. При этом ему удалось привлечь к проекту по-настоящему звездный каст.

Роль Марианны Фаррер блестяще сыграла настоящая легенда французского кино, непревзойденная и всегда элегантная Изабель Юппер ("Пианистка", "Она", "8 женщин", "Моя маленькая принцесса"), тогда как образ Пьера-Алена Фонтейна воплотил известный французский комик Лоран Лафитт ("Шутки в сторону", "Безумный развод").

Между тем, дочь героини, Фредерику Шпильман сыграла Марина Фоис ("Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра", "Миллион лет до нашей эры", "Палиция"), а дворецкого Жерома Бонжана – Рафаэль Персонас ("Набережная Орсе", "Параллельные миры Джулии", "Болеро").

Реакция на фильм

Мировая премьера фильма состоялась в мае 2025 года на Каннском кинофестивале в рамках внеконкурсной программы.

Сейчас его оценка на IMDb составляет 6,5 из 10 баллов.

Наш вердикт

"Самая богатая женщина мира" – гораздо более многослойная и глубокая лента, чем кажется на первый взгляд. Да, здесь на первом плане выведены странные отношения между богатой старшей женщиной и младшим мужчиной-нахлебником-манипулятором. Но также фильм приоткрывает завесу родственных связей, переживаний и преданности в мире богатых.

Кроме того, он поднимает нерудобные вопросы исторической ответственности. Основные события фильма происходят в конце 1990-х годов – именно тогда, когда во французской прессе активно всплывали неприятные подробности о нацистских связях тогдашних богатых и влиятельных, а также антисемитизме во Франции.

А еще этот фильм очень красивый – актеры, костюмы, интерьеры, все это излучает роскошь, но сделано с фирменным французским вкусом.

Вместе с тем, показанная в фильме история гораздо более наивная, упрощенная и пафосная, чем реальные события – на самом деле скандал был очень громкий, хотя на время его и удалось замять.

Общая оценка – 7 из 10 баллов.

