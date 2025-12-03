Враг находится в фазе, когда арсенал ежемесячно не уменьшается, а увеличивается.

Учитывая темпы российского производства и данные разведки, сейчас у Кремля достаточно ракет, чтобы поддерживать массированные удары один-два раза в неделю без истощения арсенала. Об этом заявил авиационный эксперт и бывший офицер Воздушных сил ВСУ Анатолий Храпчинский в интервью NV.

Он отметил, что по разным оценкам, в резерве РФ может быть полтысячи "Искандеров", несколько сотен Х-101/Х-555, а также значительные запасы Х-59 и Х-32.

Дополнительно, по словам эксперта, РФ существенно нарастила объемы производства ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), которыми делает основные нагрузки при массированных обстрелах.

Видео дня

"Это означает, что Россия перешла в режим, когда выпускает больше, чем тратит, и формирует опасный стратегический запас - именно тот ресурс, из которого и рождаются регулярные серии массированных обстрелов", - отметил Храпчинский.

Он рассказал, что российский ракетный арсенал сегодня - это смесь нескольких основных типов вооружения, которого у врага достаточно для регулярных массированных ударов.

Так, по его словам, в резерве может быть до 300-350 единиц Х-101/Х-555, около 150-200 единиц "Калибров", примерно 450-500 единиц баллистических "Искандер-М" и 250-300 единиц (крылатых) "Искандер-К", сотни тактических Х-59/Х-69, несколько десятков тяжелых Х-22/Х-32, ориентировочно 40-60 единиц "Кинжалов", а также тысячи ракет С-300/400, которые РФ использует в режиме поверхность-поверхность.

Храпчинский отметил, что совокупно это дает агрессору большой смешанный запас, что позволяет формировать сильные ударные пакеты и поддерживать высокую интенсивность террора.

"Северокорейские ракеты KN-23/KN-24 - это отдельная, очень опасная история, потому что здесь Россия получает не просто боеприпасы, а параллельную линию поставки, которая не зависит от ее собственного ВПК", - пояснил он.

Кроме того, эксперт добавил, что Россия сейчас восстанавливает ракетный арсенал в среднем на 120-150% от темпов использования: то есть за месяц запускает условно 100 ракет, а производит и импортирует 120-150 единиц.

"По отдельным номенклатурам показатель еще выше, "Искандеры" - до 160% от расхода, Х-101 - около 120%, Х-59/69 - более 200%, а импорт северокорейских KN-23/24 вообще создает дополнительный "параллельный" прирост, не привязанный к российскому производству. Невозобновляемыми для РФ являются только Х-22, но их доля минимальна", - отметил он.

Оружие РФ для ударов по Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты ищут дополнительные варианты для осуществления дальнобойных ударов в Украине. В частности эксперт высказался о возможных запусках ракет с вражеских "Шахедов".

Так, главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал, что сейчас враг тестирует возможность применения ударных дронов "Шахед" в сопровождении других "Шахедов", но вооруженных ракетой типа "воздух-воздух" Р-60.

По его словам, вероятно, эти ракеты предназначены для отражения атак украинских средств перехвата.

В то же время эксперт по вопросам авиации Константин Криволап заявил, что Россия применяет модернизированные "Шахеды" для ударов по Украине. По его словам, количество беспилотников, которые оборудованы возможностью связи с оператором, будет увеличиваться.

Вас также могут заинтересовать новости: