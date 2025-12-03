Курс гривни к евро установлен на уровне 49,23 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 4 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,20 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 13 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 49,23 гривни за один евро, то есть гривня ослабилась на 5 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,17/42,20 грн/долл., а евро - 49,20/49,21 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 3 декабря вырос на 5 копеек и составляет 42,55 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 42,10 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня остался на прежнем уровне и составляет 49,53 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 48,95 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 3 декабря остался на прежнем уровне и составляет 42,50 гривни за доллар, а курс евро вырос на 5 копеек и составляет 49,55 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,90 гривни, а евро - по курсу 48,55 гривни за единицу иностранной валюты.

Вас также могут заинтересовать новости: