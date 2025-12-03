Предварительно, повреждены многоэтажки.

Российские оккупанты ударили баллистикой по административному зданию в Кривом Роге. Предварительно, ранена женщина, а также повреждены многоэтажки. Об этом сообщил руководитель Совета обороны города Вилкул в Telegram.

"Попадание баллистикой, предварительно Искандер-М, в административное здание. Много поврежденных многоэтажек. Штаб разворачиваем в школе напротив здания попадания", - отметил он.

"Пожар ликвидирован. Все работаем на месте", - добавил Вилкул.

Как сообщили в Днепропетровской ОГА, в Кривом Роге, по обновленным данным, уже трое пострадавших: среди них - 3-летняя девочка.

"Ребенок будет лечиться амбулаторно. Как и 28-летняя женщина. 87-летняя раненая госпитализирована в состоянии средней тяжести", - добавили там.

Ракетные запасы РФ

Как сообщал УНИАН, авиационный эксперт и бывший офицер Воздушных сил ВСУ Анатолий Храпчинский рассказал, что по разным оценкам, в резерве РФ может быть полтысячи "Искандеров", несколько сотен Х-101/Х-555, а также значительные запасы Х-59 и Х-32.

Он подчеркнул, что Россия перешла в режим, когда выпускает больше, чем тратит, и формирует опасный стратегический запас - именно тот ресурс, из которого и рождаются регулярные серии массированных обстрелов.

Так, по его словам, в резерве может быть до 300-350 единиц Х-101/Х-555, около 150-200 единиц "Калибров", примерно 450-500 единиц баллистических "Искандер-М" и 250-300 единиц (крылатых) "Искандер-К", сотни тактических Х-59/Х-69, несколько десятков тяжелых Х-22/Х-32, ориентировочно 40-60 единиц "Кинжалов", а также тысячи ракет С-300/400, которые РФ использует в режиме поверхность-поверхность.

