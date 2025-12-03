Такие ошибки могут портить ваш сыр.

За тысячелетия люди научились использовать сыр разными способами, а также даже создали такие приспособления, как сырный нож и сырная доска. Однако несмотря на все это, люди делают ошибки при хранении этого продукта, из-за чего он высыхает или становится скользким. Поэтому, чтобы решить эту проблему, The Takeout пообщался с сертифицированным экспертом по сыру Молли Браун.

По ее словам, ключ к хранению сыра заключается в регулировании воздушного потока.

"Разные виды сыра требуют разного количества воздушного потока для сохранения. Сыры типа бри, чедер, выдержанный в пещере, и любые другие, прошедшие промывку, имеют корочку, которая состоит из живых микробных сообществ, нуждающихся в воздухе для выживания. Если перекрыть доступ воздуха, они становятся скользкими и вонючими, и это не в хорошем смысле. Сыры без корочки, такие как колби, гауда и проволоне, не имеют такой потребности в воздухе и нуждаются в защите от высыхания", - объяснила Браун.

Эксперт подчеркнула, что то, как и где мы храним сыр, влияет на воздушный поток, поэтому она рекомендует не делать следующих ошибок в хранении сыра.

Хранение сыра в неподходящем месте

Специалист советует никогда не класть сыр в холодильник без упаковки, ведь он всегда должен быть накрытым.

"Я рекомендую использовать специальную бумагу для сыра. Она дает сыру возможность дышать, но при этом защищает его от высыхания и контакта с другими продуктами в холодильнике. Бумага для сыра подходит для большинства видов сыра, за исключением свежих сыров с высоким содержанием влаги, таких как моцарелла и бурата", - добавила Браун.

Если у вас такой бумаги нет, то можно сделать ее самостоятельно, завернув сыр в пергаментную бумагу и положив его в полиэтиленовый пакет или контейнер для хранения, чтобы создать благоприятный для сыра микроклимат.

Также, по мнению эксперта, сыр заслуживает отдельного места в вашем холодильнике.

"Поскольку сыр легко впитывает другие ароматы, я рекомендую хранить его отдельно от других продуктов в холодильнике. Все завернутые сыры можно хранить вместе в ящике для сыра или ящике для овощей, где температура более стабильна, а влажность выше", - подчеркнула она.

Хранение сыра при неправильной температуре

"Сыр был изобретен для сохранения молока задолго до появления холодильников, поэтому несколько часов на кухонной столешнице не нанесут значительного вреда и не изменят большинство сыров", - заверила Браун.

Однако кухонная столешница не является хорошим решением для долгосрочного хранения. Лучше всего сыр хранить в холоде, желательно от 1 до 4 градусов Цельсия.

"Это достаточно стандартная температура для холодильника, но вы можете проверить, не слишком ли холодный ваш холодильник, если не хотите, чтобы сыр замерз. (Не то, чтобы сыр нельзя было хранить в морозильной камере, но это может изменить его текстуру и вкус)", - добавляют в The Takeout.

Однако, если вы не можете хранить сыр в специальном ящике, как советует Браун, то будет достаточно разместить его подальше от дверцы, чтобы он не испортился от перепадов температуры каждый раз, когда вы открываете холодильник. По ее словам, "поддержание стабильной температуры помогает сохранить качество сыра и продлить срок его хранения".

Также эксперт рекомендует потреблять сыр не сразу после того, как вы его достали из холодильника, а когда он достигнет комнатной температуры.

Неучет типа сыра

"Только в штате Висконсин производят более 600 сортов сыра, включая более половины специальных сыров страны", - отметила Молли.

Поэтому стоит помнить, что разные сыры имеют разные требования к хранению из-за своего уровня влажности. По словам Браун, низкий уровень влажности твердых сыров, таких как пармезан, означает, что они могут храниться более шести недель.

"Сырная бумага все еще является идеальным вариантом, но можно также использовать полиэтиленовую пленку или пакеты", - добавила она.

В то же время полутвердые сыры можно хранить около месяца.

"В зависимости от корочки, здесь лучше использовать сырную бумагу, но для сортов без корочки отлично подойдёт полиэтиленовая плёнка или пакеты", - подытожила она.

Другие советы экспертов

