Роксолана Пидласа уверена, что бюджет 2026 будет пересматриваться в следующем году.

Верховная Рада рассмотрит вопрос повышения зарплат военным в 2026 году после обеспечения финансирования дефицита государственного бюджета.

Об этом сообщила во время выступления с трибуны парламента глава парламентского бюджетного комитета Роксолана Пидласа.

Она уверена, что депутаты в 2026 году будут пересматривать главный финансовый документ страны. Вероятность этого депутат оценила в 99%.

"Когда мы обеспечим финансирование дефицита бюджета, а это 45,5 миллиарда долларов сейчас, то сможем говорить об увеличении расходов на оборону. Мы однозначно будем вносить изменения в государственный бюджет в следующем году, я в этом уверена на 99%, и мы будем рассматривать вопрос увеличения расходов как на закупку оружия и дронов, так и на повышение зарплат военнослужащих", - сказала Пидласа.

Минимальная зарплата в армии сейчас составляет чуть больше 20 тысяч гривень. Его не пересматривали с февраля 2023 года, когда была отменена надбавка в 30 тысяч гривень для тыловых военнослужащих.

Бюджет 2026 и внешнее финансирование

3 декабря Верховная Рада одобрила проект бюджета на 2026 год. Согласно документу, расходы на сектор безопасности и обороны составят 2,8 трлн гривен или 27% от ВВП.

3 декабря, перед заседанием парламента, бюджетный комитет рекомендовал Раде принять в целом законопроект о государственном бюджете на 2026 год. В финальной версии документа удалось, в частности, повысить минимальные зарплаты учителей.

Впрочем, министр финансов Сергей Марченко во время выступления в парламенте дал понять, что государственные расходы Украины в следующем году будут зависеть от результатов переговоров с нашими партнерами относительно размера финансирования.

Евросоюз предлагает покрыть две трети финансовых потребностей Украины на ближайшие два года - это 90 миллиардов евро. Остальное, по словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен обеспечат международные партнеры.

