Проинформировали о результатах переговоров и украинскую сторону.

Во вторник, 2 декабря, в Москве состоялись переговоры между представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером и российским диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщает Reuters, американские посланники уже проинформировали президента Дональда Трампа и украинских чиновников об этой встрече. По словам представителя Белого дома, она была "тщательной, продуктивной".

"Соединенные Штаты и Россия приняли участие в тщательной, продуктивной встрече. Специальный посланник Уиткофф и господин Кушнер проинформировали об этом президента и украинцев после встречи", – сказал собеседник журналистов.

Переговоры в Москве

После двух встреч между представителями США и Украины, где обсуждали предложенный американцами "мирный план", представители Вашингтона отправились в Россию. Там переговоры продолжались несколько часов. Но, как пишет Politico, они закончились ничем. Отмечается, что Путин использовал сочетание вежливости, продуманных хитростей и прямых угроз, чтобы показать американским делегатам свою позицию.

The Telegraph считает, что переговоры по завершению российско-украинской войны зашли в тупик, и американский президент Дональд Трамп может выйти из мирного процесса. Авторы материала напоминают, что ранее подобные решения Белого дома имели большое влияние на Украину. Поэтому в Киеве и Брюсселе надеются, что Трамп выберет другой путь.

