Россию необходимо осудить за совершенные в Украине военные преступления и вызванные агрессией разрушения.

Россия должна ответить за военные преступления и разрушения, которые оккупационные войска причинили в Украине, и выплатить от $750 миллиардов до $1 триллиона репараций на восстановление Украины.

Об этом заявил экс-посол США в Украине, вице-президент Института мира США Уильям Тейлор во время первого парламентского саммита международной Крымской платформы.

"Россию необходимо осудить. Должен быть трибунал, репарации. Должны быть выплачены $750 миллиардов или даже до триллиона долларов для того, чтобы восстановить Украину, и по меньшей мере $300 миллиардов из них должны поступить из замороженных активов Центробанка РФ, которые находятся в банках стран G7", – добавил Тейлор.

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По его мнению, над этим вопросом должны работать Страны G7.

Кроме того, дипломат обратил внимание на то, что победа Украины в войне с Россией неизбежна. Он отметил, что 20 тысяч российских военных, которые до сих пор находятся на правом берегу Днепра в Херсонской области, будут просто отрезаны во время контрнаступления украинских войск.

"Я уверен, что это приведет к военному коллапсу России. Таким образом Россия проиграет, а Украина одержит победу", – подчеркнул Тейлор.

Репарации Украине от России: что известно

Министр юстиции Украины Денис Малюська ранее заявил, что за вызванные российским вторжением убытки Украина будет требовать от России по меньшей мере 300 миллиардов долларов репараций.

Кроме того, глава Минюста уверен, что у западных партнеров Украины есть политическое согласие отдать нашей стране 300 млрд долларов золотавалютного резерва России. Однако для того, чтобы это сделать, сначала необходимо разработать соответствующий юридический механизм.

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