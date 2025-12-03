Ключевые компоненты системы управления огнём не подлежат ремонту или замене, что делает танки практически непригодными к эксплуатации.

Министерство обороны Чехии отменило проект модернизации танков T-72M4CZ, которые планировали передать Украине после завершения необходимых работ. Об этом пишет чешское издание Novinky.

По данным чешского Минобороны, модернизация танков Т-72М4ЦЗ провалилась из-за технических проблем, которые "оказались неразрешимыми". В частности, ключевые компоненты системы управления огнём не подлежат ремонту или замене, что делает танки практически непригодными к эксплуатации.

Отмечается, что летом и осенью неоднократно проводились контрольные испытания, которые не увенчались успехом, что является необходимым условием выполнения контракта.

Видео дня

"Проблема возникла с точностью стрельбы танков. Проблемы были вызваны частотой ошибок отдельных электронных компонентов системы управления огнём, которые не подлежали оценке. Ремонт этих компонентов технически невозможен, что также подтвердил их итальянский производитель", — заявило министерство.

Отмечается, что полный ввод танков в эксплуатацию потребовал бы дополнительных инвестиций во всю систему управления огнём, что значительно увеличило бы стоимость устаревшей платформы и задержало бы поставку на два года. По мнению министерства, такое решение было бы неэкономичным.

По данным источника Novinky, танки приведение танков в боевое состояние практически невозможно из-за отсутствия необходимых комплектующих. Хотя Украина отчаянно нуждается в военной технике и боеприпасах, ей требуются полностью исправные машины.

В связи с этим руководству Министерства обороны было рекомендовано заключить с VOP CZ соглашение о расторжении контракта, отмечает издание.

Оружие для Украины

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Чили продаст Германии партию немецких боевых машин пехоты Marder, которые затем будут переданы Украине.

Однако министр иностранных дел Чили Альберто ван Клаверен заявил, что национальное законодательство запрещает передачу военной техники странам, участвующим в активных вооруженных конфликтах.

Также ранее Великобритания отказалась от беспилотников MQ-9 Reaper. Правительство страны отклонило возможность передачи этих дронов Украине, вместо этого они пойдут на утилизацию.

Вас также могут заинтересовать новости: