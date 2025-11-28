Когда стоит начинать новое, а когда - замедлиться, отдыхать и завершать важные дела.

К концу 2025 года кажется, что Вселенная тоже делает паузу - отличное время, чтобы подвести итоги года. Лунный календарь на декабрь 2025 подскажет, какими будут энергии этого полнолуния и новолуния, а также наиболее благоприятные дни для работы, отношений, путешествий и финансов. Эти рекомендации помогут спокойно провести декабрь и подготовиться к новому, 2026-му, году.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Лунный календарь и транзит других планет в декабре 2025

Еще в древности люди начали замечать, как Луна может влиять на настроения, события и даже успехи. Лунный цикл, который почти совпадает с календарным месяцем, имеет четрые фазы - каждая из них несет свою энергию. Смена фаз Луны, как и движение других планет, отражаются на общем эмоциональном и энергетическом фоне человека. В декабре 2025 года на небосводе будут происходить такие события:

1-4 декабря - растущая Луна

Новолуние в ноябре продолжает набирать силу. Вместе с новой Луной растут наши планы, идеи и энергия. Период растущей Луны - время, когда все начинает сдвигаться с мертвой точки, можно планировать, пробовать новое, ставить цели на декабрь и делать первые шаги.

5 декабря - полнолуние в Близнецах, последнее суперлуние года

Это полнолуние поможет прояснить мысли и избавиться от внутренних блоков: самое время разобрать книги, почту, доделать учебные задания и закрыть сложные разговоры - сегодня это будет сделать проще, пишет The Old Farmer`s Almanac.

6-19 декабря - убывающая Луна, директный Нептун, Меркурий в Стрельце и Марс в Козероге

Убывающая Луна - это время, когда энергия постепенно снижается, и сам космос призывает нас замедлиться. Лучшее время, чтобы завершить начатое и избавляться от лишнего - вещей, обязательств, переживаний. Отпустите старое и подведите итоги, чтобы с облегчением войти в новый лунный цикл (и год).

10 декабря Нептун перейдет в прямое движение – к нам вернется вдохновение. Спустя месяцы строгой реальности станет ясно, куда двигаться дальше, а также усилится интуиция – мы сможем лучше слышать себя и принимать более осознанные решения.

1 декабря Меркурий входит в Стрелец (до 1 января) – поездки снова становятся актуальными. Это отличное время для праздничных путешествий или зимнего отдыха. Также этот период приносит больше надежды и оптимизма: если год был непростым, то мы, наконец, сможет увидеть свет в конце туннеля.

15 декабря - Марс войдет в знак Козерога (до 23 января), поэтому дисциплина и четкий план начнут приносить реальные результаты. Марс в этом знаке работает максимально эффективно, а время идеально подходит для амбициозных задач – завершить проекты, поставить цели и продумать 2026 год. Все, что заложено сейчас, даст плоды в новом году.

20 декабря - новолуние в Стрельце

Отличное время для поездок - если запланированы путешествия, то это хорошая дата. Новолуние также создает подходящие условия для честного разговора - если прояснить ситуацию сейчас, то можно обеспечить себе спокойный отдых.

21-31 декабря - растущая Луна, Солнце и Венера в Козероге

21 декабря начинается сезон Козерога (до 19 января) - время традиций и порядка. Вспоминаем любимые праздничные обычаи или создаем новые - так праздники станут более теплыми и осмысленными. Хорошо разобрать домашние, финансовые и рабочие дела, чтобы войти в 2026 год спокойно и собранно.

24 декабря - Венера входит в знак Козерога и приносит больше стабильности в отношения и финансы. До 17 января будет удачное время для серьезных решений - можно заключать договора, планировать свадьбу, обсуждать финансы, а также покупать мебель, одежду, антиквариат (или просто откладывать на "черный день").

Благоприятные и неблагоприятные дни в декабре по лунному календарю

Небольшие подсказки Луны, которые помогают выбрать удачное время для важных дел и понять, когда лучше замедлиться. Зная их, можно планировать декабрь осознаннее и прожить месяц в гармонии с лунными ритмами:

благоприятные дни - 11, 17, 18 декабря;

в целом хорошие дни - 3, 4, 10, 12, 24, 25, 30;

неблагоприятные - 28 декабря.

Лунные сутки могут по-разному влиять на разные сферы жизни - один и тот же день может принести сложности в работе или деловых переговорах, но одновременно стать идеальным временем для восстановления сил, творчества, здоровья или романтики.

