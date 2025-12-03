Путин хочет, чтобы его оппоненты думали, что его ничто и никто не остановит, считает Розенберг.

Российский диктатор Владимир Путин хочет убедить Запад, что даже после почти четырех лет вторжения, несмотря на тяжелые потери на поле боя и ущерб для экономики, он выигрывает эту войну, и сейчас не время останавливаться. Такое мнение высказал обозреватель BBC Стив Розенберг, анализируя переговоры делегаций США и РФ, состоявшиеся накануне.

"Я уже говорил ранее, что Владимир Путин во многом напоминает мне автомобиль без тормозов, без руля и без задней передачи; транспортное средство, мчащееся на полной скорости по автостраде. Спустя почти четыре года после полномасштабного вторжения в Украину до сих пор нет никаких признаков того, что "путинмобиль" выключается, разворачивается назад или останавливается", - пишет обозреватель.

По словам Розенберга, Путин, безусловно, хочет, чтобы его оппоненты думали, что ничто и никто его не остановит, "но автомобилям нужно топливо... а для ведения войны странам нужны деньги".

"Сейчас, несмотря на международные санкции, правительство России все еще может финансировать "специальную военную операцию" - войну против Украины. Но экономическое давление растет: доходы от нефти и газа падают, а дефицит бюджета растет", - говорится в статье.

Розенберг пишет, что даже Путин признает наличие проблем, имея в виду "дисбалансы" в экономике.

"В нескольких секторах объем производства не только не увеличился в этом году, но и фактически снизился. Довольны ли мы такими тенденциями? Нет", - цитирует обозреватель российского диктатора.

Между тем вопрос, когда экономические проблемы начнут влиять на расчеты Кремля на поле боя, остается открытым, констатирует Розенберг.

Когда может закончиться война в Украине

Как сообщал УНИАН, недавно нардеп от фракции "Слуга народа", член комитета ВР по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский сказал, когда может закончиться война в Украине. По его мнению, есть вероятность, что это произойдет в начале 2026 года. "Я остаюсь убежденным, что война идет к своему завершению. Возможно, это будет не так быстро, не в этом году (хотя я этого не исключаю, ведь у нас еще есть целый декабрь) или это будет в феврале, марте. Но это точно краткосрочная, а не долгосрочная перспектива. Война не будет точно длиться годами", - высказался он.

Между тем бывший нардеп, а ныне военнослужащий, основатель Центра поддержки аэроразведки ВСУ Игорь Луценко говорит, что окончание войны не случится ни завтра, ни послезавтра. Он убежден, что экономическое истощение России не станет для руководства России аргументом для прекращения боевых действий. "Деньги - слишком мало для кремлевских, и те не остановятся ни под какое обещание гешефта. Потому что кровь слаще долларов, карта власти всегда бьет карту денег", - отметил военный. Поэтому, убежден Луценко, всевозможные мирные планы - это лишь способ ввести в заблуждение украинцев: "расслабить, разделить и обмануть - только для этого запускают во все годы войны эти мирные планы".

