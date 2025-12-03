Чем бы ни закончилась война, никто на Западе не возьмет на себя никаких реальных гарантий безопасности Украины.

На фоне сомнительной "мирной" дипломатии Дональда Трампа все более очевидной становится мысль, что "мирное соглашение", каким бы оно ни было, не будет содержать никаких реальных гарантий безопасности для Украины. А значит украинцы смогут рассчитывать только на самих себя, если в будущем Россия нарушит достигнутые договоренности. Об этом пишет колумнистка журнала Foreign Policy Анчал Вохра.

По ее мнению, какие-никакие гарантии для Украины в будущем мирном соглашении будут прописаны. Но их действенность будет сомнительной. К примеру, уже сейчас видно, как администрация Трампа стремится заключить деловые соглашения с Кремлем. Отсюда вопрос: а какое у США будет желание защищать Украину от нового нападения РФ, если американцы будут вести бизнес с россиянами?

"Президент США Дональд Трамп пытается подражать модели мира в Газе - быстрое соглашение с деталями, которые будут выяснены позже... Предложение Трампа предусматривает "компенсацию" за любые гарантии, которые они могут предложить, но не дает точного ответа на то, как именно они вмешаются военно, если Россия нарушит соглашение", - отмечает обозреватель.

Европа вроде бы готова разместить свой ограниченный контингент в Украине после войны. Но есть большие сомнения, что этот контингент вступит в бой, когда придет время.

"Европейцы не имеют представления, что делать, если такие силы будут развернуты, а европейский контингент будет атакован Россией", - сказал чиновник ЕС, пожелавший остаться анонимным.

Анчал Вохра констатирует, что США уже категорически отказались разворачивать войска при любом потенциальном сценарии, так же и европейцы не готовы умереть за Украину. При таких условиях, "лучший вариант" для Украины в будущем - полагаться на собственные силы.

По мнению колумнистки, Украина будет вынуждена создать хорошо обученное, мотивированное и высокооплачиваемое войско, способное противостоять российской армии "каторжников по контракту". Обозревательница вспоминает распространенный в последнее время тезис о "стальном дикобразе", в которого должна превратиться Украина, чтобы выжить.

"Для украинцев путь вперед - с соглашением или без него - будет полон вызовов. Военно слабая Украина станет легкой добычей для экспансионистской России. Несмотря на бесконечные лишения войны, душевную боль, страдания и одиночество, украинцы не имеют другого выбора, как тренироваться, вооружаться и оставаться наготове", - резюмирует колумнистка.

Как писал УНИАН, американский дипломат Дэниел Фрид считает, что попытки администрации Дональда Трампа посредничеством остановить российскую войну против Украины провалились из-за бессистемного подхода США, неудачной переговорной тактики и внутренних противоречий в самой команде Трампа. США вели переговоры публично и несогласованно, порой создавая напряженность в отношениях с Украиной, тогда как Кремль, придерживаясь своей традиционной тактики максималистских требований и ожидания новых уступок, мог просто наблюдать и не менять позицию.

Также мы приводили заявление генсека НАТО Марка Рютте, который признался, что альянс не имеет "плана Б" на случай провала переговоров между Украиной и Россией или отказа США поставлять вооружение.

