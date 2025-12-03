По словам Каткова, на такую угрозу надо немедленно реагировать.

Российские оккупанты ищут дополнительные варианты для осуществления дальнобойных ударов в Украине. Сейчас враг тестирует возможность применения ударных дронов "Шахед" в сопровождении других "Шахедов", но вооруженных ракетой типа "воздух-воздух" Р-60. Предположительно, эти ракеты предназначены для отражения атак украинских средств перехвата. Об этом главный редактор Defense Express Олег Катков сообщил в эфире на Radio NV.

В частности, он прокомментировал появление ударного дрона "Шахед" с ракетой класса "воздух-воздух" Р-60.

"Речь идет об экспериментальном образце. Без всяких альтернатив. Речь идет о том, что враг ищет дополнительные решения для своих дальнобойных ударов, и надо понимать, что пока это эксперименты", - отметил Катков.

Видео дня

При этом, от оценки врага по эффективности такого применения будет зависеть, будет ли противник все больше двигаться в этом направлении, или это останется единичными случаями.

"Враг фактически хочет сделать аналог истребителя-сопровождающего... Технически, "Шахед" может нести одну единицу Р-60. По крайней мере, сейчас конструкция именно такая. Ракета Р-60 довольно легкая - 44 кг. "Шахед" может поднять больше. Вопрос заключается в прочности конструкции и размещения ракеты с точки зрения центрирования. Задача как раз, чтобы каким-то образом отражать атаки уже украинских средств охоты на "Шахеды". В первую очередь, речь идет о вертолетах и потенциально легкомоторной авиации", - добавил Катков.

В то же время, по его мнению, для этого "Шахед" должен вести полноценный маневровый воздушный бой, но ракета Р-60 имеет инфракрасную головку самонаведения с ограниченным углом обзора. Поэтому, "Шахедом" надо маневрировать, чтобы эта ракета могла нацеливаться на цель. Но это делать "Шахедами" довольно сложно, потому что эти дроны являются не очень маневренными летательными аппаратами, потому что предназначены для долгих полетов.

Вместе с тем, по мнению Каткова, россияне вполне могут установить и другую ракету ближнего боя на "Шахед", более новую Р-73.

Как добавил Катков, враг может использовать "Шахед" с ракетой как сопроводитель обычного "Шахеда" только при наличии коммуникации этого дрона с оператором. Оккупанты уже превращают "Шахеды" в аналоги PFV-дронов и могут ими управлять в режиме онлайн и все видеть с камер. Оккупанты могут использовать mesh-сети для создания цепной ретрансляции.

Сейчас РФ осуществляет начальные этапы, но это требует реакции от Сил обороны Украины.

"Угроза действительно существует. Увидеть то, что этот "Шахед" с ракетой возможно будет на определенном расстоянии - это и есть угроза. Надо понимать, что может лететь стая "Шахедов" над ними или под ними - "Шахедами" с Р-60", - сказал Катков.

Вражеские "Шахеды" - последние новости

Как сообщал УНИАН, 1 декабря стало известно, что впервые на "Шахедах" обнаружена ракета Р-60. Оккупанты пытаются таким образом уничтожать украинские вертолеты и самолеты тактической авиации, которые охотятся за "Шахедами".

Ракета Р-60 разработана в советские времена в 1960-х годах и может поражать цели на дальности до 7-8 км.

В то же время эксперт по вопросам авиации Константин Криволап рассказал, что Россия применяет модернизированные "Шахеды". Речь идет о беспилотниках, которые оборудованы возможностью связи с оператором.

"Эти дроны уже летают с помощью связи, или сети, ну то есть когда все являются передатчиками, все являются ретрансляторами, скажем так, или это с помощью спутниковой связи, может быть и такая комбинация", - отметил эксперт.

Вас также могут заинтересовать новости: