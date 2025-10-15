Для работающих пенсионеров средняя пенсия выросла на 13%.

Средняя пенсия в Украине за год выросла на 10% или 584,9 гривни. По состоянию на 1 октября выплата составляет 6436,8 грн, а в 2024 году этот показатель был на уровне 5851,9 грн, свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины.

Выросла средняя пенсия и для работающих пенсионеров - таких сейчас насчитывается 2,8 млн человек (из 10,2 млн общего количества пенсионеров). Средний размер выплат составляет 7069,4 грн, что на 13% больше показателя прошлого года (6258 грн).

Что касается видов пенсии, то больше всего людей в Украине получают пенсионные выплаты по возрасту - 73,05% от общего числа пенсионеров. Пенсии по инвалидности получают 14,5% пенсионеров, в случае потери кормильца - 6,8%, за выслугу лет - 5,09%. Незначительные доли составляют социальные пенсии (0,52%) и пожизненное содержание судей (0,04%).

Пенсии в мире - последние новости

Правительство Германии позволит гражданам, которые решат работать после достижения пенсионного возраста, зарабатывать до 2 тысяч евро в месяц без уплаты налогов. Это часть инициативы канцлера Фридриха Мерца, направленной на преодоление дефицита рабочей силы и восстановление крупнейшей экономики Европы.

По данным ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития), в большинстве европейских стран средний доход людей старше 65 лет уступает среднему уровню по стране. В некоторых случаях он не достигает и 80% от среднего, что способствует росту уровня бедности. Пенсионеры в Восточной Европе, особенно в странах Балтии и других посткоммунистических государствах, чаще других сталкиваются с финансовой нестабильностью.

