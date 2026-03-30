В какой валюте лучше держать деньги в Украине: эксперты дали свежие советы

Украина продолжает жить в состоянии неопределенности.

К концу марта курс доллара начал немного снижаться, хотя война на Ближнем Востоке далека от завершения. Эксперты в комментарии ТСН рассказали, покупать или продавать доллары сейчас в Украине.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и гривневые депозиты и дальше будут приносить хорошую прибыль.

"Курс наличного доллара даже не дошел до 45 гривень, доходность по нему самая низкая – 4,7% годовых, в ОВГЗ – 14%, по депозитам – около 7% чистыми", - напомнил эксперт.

При этом финансовый аналитик и член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин считает, что сейчас более благоприятное, чем раньше, время для покупки валюты.

"Валюта менее доходна, чем ОВГЗ и тому подобное, и сейчас более важна диверсификация вложений. На самом деле Украина продолжает жить в режиме неизвестности. Длительные боевые действия на Ближнем Востоке неизбежно приведут к параду девальваций мировых валют и гривни тоже. Поэтому следует иметь определенный запас крепости в виде наличной валюты на руках", - указал аналитик.

По его словам, если война в Иране затянется, то более выгодным вложением будут доллары, а если скоро закончится, то евро.

В свою очередь, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, экономист Андрей Забловский также считает, что на долларе заработать не получится сейчас, хотя цена на американскую валюту благоприятна для покупки.

"Спрос населения на гривневые ОВГЗ растет, с начала года он повысился на 15%. Важно понимать: чтобы наличный доллар сравнялся в доходности с гривневыми ОВГЗ, его курс до конца текущего года должен составить 50 грн/доллар", - указал эксперт.

Он указал, что лучше инвестировать в ценные бумаги, если хотите заработать.

Что касается продажи валюты, то все эксперты не советуют этого делать без крайней необходимости.

Курс валют в Украине - прогноз до 5 апреля

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН сообщил, що спрос на валюту останется ощутимым. Импортеры топлива продолжат оказывать давление на рынок из-за внешней неопределенности.

По его прогнозу, курс валют до 5 апреля будет составлять 43,5-44,25 грн/долл. и 49,5-52 грн/евро на межбанке и 43,5-44,5 грн/долл. и 50,5-52 грн/евро на наличном рынке.

