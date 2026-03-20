Проценты по депозитам будут падать: банкир посоветовал, как лучше всего вложить деньги

Во втором квартале 2026 года ставки по гривневым депозитам могут постепенно снизиться, несмотря на то, что НБУ оставил ключевые монетарные параметры без изменений. Банки могут перейти к постепенному пересмотру доходности гривневых депозитов, чтобы нарастить кредитование.

Директор департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрий Замотаев сообщил, что в течение одного-двух месяцев средние ставки могут снизиться до 0,5 п.п. К концу весны их средний уровень ожидается в пределах 12,5–14% годовых, тогда как максимальные ставки могут составить до 15,5%.

Замотаев считает, что депозитный рынок вступает в новый этап – постепенной корректировки ставок в зависимости от экономической ситуации, инфляционных ожиданий и спроса на гривневые инструменты.

"Главное – это сохранение реальной доходности депозитов. Если инфляция будет замедляться, а гривня останется устойчивой, то даже скорректированные ставки не помешают потенциальным вкладчикам получить доход и одновременно сохранить покупательную способность своих средств", – пояснил банкир.

Среди факторов, которые будут определять динамику депозитов, – общее состояние экономики и инфляция. Дополнительное влияние могут оказать внешние риски, в частности война на Ближнем Востоке, которая уже приводит к росту цен на топливо и может разгонять инфляцию из-за подорожания логистики и услуг.

Еще один фактор, который может повлиять на развитие депозитов, – ситуация на валютном рынке. Относительная курсовая стабильность снижает нервозность и повышает доверие граждан к гривневым инструментам сбережения средств.

В то же время военные риски остаются ключевым сдерживающим фактором. Из-за неопределенности и психологического давления спрос может смещаться в сторону краткосрочных депозитов, которые позволяют быстрее реагировать на изменение условий и частично защитить средства от инфляции.

По прогнозу банкира, как и в 2025 году, самыми выгодными останутся вклады на 6–9 месяцев и на 1 год – именно по ним банки будут предлагать самые высокие ставки.

"По прогнозам НБУ и правительства, инфляция до конца года не превысит 7,5%. То есть размещение средств на 6–9 месяцев или на год позволяет не просто сохранить их покупательную способность, но и потенциально получить дополнительный доход в пределах 3–4%", – отметил Замотаев.

Депозиты в Украине – последние новости

В январе Нацбанк снизил учетную ставку с 15,5% до 15%, что могло вызвать сокращение ставок по гривневым вкладам. Как прогнозировал директор департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрий Замотаев, в среднем они должны были остаться в диапазоне от 13% до 14,5% годовых.

