Проценты по депозитам будут падать: банкир посоветовал, как лучше всего вложить деньги

Наиболее выгодными останутся вклады сроком на 6–9 месяцев и на 1 год.

Во втором квартале 2026 года ставки по гривневым депозитам могут постепенно снизиться, несмотря на то, что НБУ оставил ключевые монетарные параметры без изменений. Банки могут перейти к постепенному пересмотру доходности гривневых депозитов, чтобы нарастить кредитование.

Директор департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрий Замотаев сообщил, что в течение одного-двух месяцев средние ставки могут снизиться до 0,5 п.п. К концу весны их средний уровень ожидается в пределах 12,5–14% годовых, тогда как максимальные ставки могут составить до 15,5%.

Замотаев считает, что депозитный рынок вступает в новый этап – постепенной корректировки ставок в зависимости от экономической ситуации, инфляционных ожиданий и спроса на гривневые инструменты.

"Главное – это сохранение реальной доходности депозитов. Если инфляция будет замедляться, а гривня останется устойчивой, то даже скорректированные ставки не помешают потенциальным вкладчикам получить доход и одновременно сохранить покупательную способность своих средств", – пояснил банкир.

Среди факторов, которые будут определять динамику депозитов, – общее состояние экономики и инфляция. Дополнительное влияние могут оказать внешние риски, в частности война на Ближнем Востоке, которая уже приводит к росту цен на топливо и может разгонять инфляцию из-за подорожания логистики и услуг.

Еще один фактор, который может повлиять на развитие депозитов, – ситуация на валютном рынке. Относительная курсовая стабильность снижает нервозность и повышает доверие граждан к гривневым инструментам сбережения средств.

В то же время военные риски остаются ключевым сдерживающим фактором. Из-за неопределенности и психологического давления спрос может смещаться в сторону краткосрочных депозитов, которые позволяют быстрее реагировать на изменение условий и частично защитить средства от инфляции.

По прогнозу банкира, как и в 2025 году, самыми выгодными останутся вклады на 6–9 месяцев и на 1 год – именно по ним банки будут предлагать самые высокие ставки.

"По прогнозам НБУ и правительства, инфляция до конца года не превысит 7,5%. То есть размещение средств на 6–9 месяцев или на год позволяет не просто сохранить их покупательную способность, но и потенциально получить дополнительный доход в пределах 3–4%", – отметил Замотаев.

В январе Нацбанк снизил учетную ставку с 15,5% до 15%, что могло вызвать сокращение ставок по гривневым вкладам. Как прогнозировал директор департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрий Замотаев, в среднем они должны были остаться в диапазоне от 13% до 14,5% годовых.

