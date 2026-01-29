Нацбанк ухудшил прогноз роста экономики в 2026 году из-за обстрелов энергетики

Осложнение ситуации в энергосекторе еще долгое время будет сдерживать деловую активность.

Национальный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2026 году из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Как сообщил глава НБУ Андрей Пышный на брифинге, в конце 2025 года экономика оживилась благодаря более активному сбору урожая и наращиванию бюджетных расходов. В то же время из-за разрушения логистики и большего, чем ожидалось, дефицита электроэнергии НБУ несколько снизил оценку роста реального ВВП в 2025 году – до 1,8%.

"Наращивание урожаев и инвестиции в восстановление инфраструктуры и оборонный комплекс обеспечат дальнейшее восстановление экономики. Однако осложнение ситуации в энергосекторе еще долгое время будет ограничивать деловую активность. Учитывая это, реальный ВВП в 2026 году вырастет умеренно – на 1,8%", – сказал Пишный.

По его словам, дефицит электроэнергии в 4 квартале прошлого года вырос примерно до 7%, также регулятор пересмотрел прогноз по энергетическому дефициту на 2026 год.

Как отметил заместитель главы НБУ Владимир Лепушинский, прогноз дефицита электроэнергии на 2026 год в базовом сценарии был повышен с 3% до 6%.

"Это напрямую окажет снижающее влияние на экономический рост в этом году. Такой эффект от этого заложенного энергодефицита мы оцениваем в 0,4 процентного пункта. Без энергодефицитов прогноз роста ВВП был бы не 1,8%, а 2,2%", - сказал Лепушинский.

Он добавил, что остаточные последствия этих энергодефицитов регулятор закладывает и на 2027 год – в размере 0,1 п.п. от ВВП.

По данным НБУ, постепенное улучшение ситуации в энергосекторе, дальнейшее восстановление инфраструктуры, а также увеличение частных инвестиций будут способствовать ускорению экономического роста до около 3-4% в 2027-2028 годах.

Учетная ставка – последние новости

Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 15,5% до 15% с 30 января 2026 года с учетом устойчивого снижения инфляционного давления и уменьшения рисков, связанных с внешним финансированием.

При этом влияние масштабных разрушений в энергетике будет давить на цены, что приведет к умеренному ускорению инфляции во втором полугодии. Поэтому по результатам 2026 года инфляция снизится до 7,5%.

