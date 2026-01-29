Нацбанк снизил учетную ставку: что будет с инфляцией и ВВП в Украине

По результатам 2026 года инфляция снизится умеренно – до 7,5%.

Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 15,5% до 15% с 30 января 2026 года.

Как сообщил глава НБУ Андрей Пишный, правление регулятора решило начать цикл смягчения процентной политики, учитывая устойчивое снижение инфляционного давления и уменьшение рисков, связанных с внешним финансированием.

По словам Пышного, в предыдущие месяцы инфляция продолжала снижаться. Такая динамика обусловливалась прежде всего эффектами более высоких урожаев, а также определенным уменьшением давления на рынке труда и сохранением устойчивой ситуации на валютном рынке.

По оценкам НБУ, годовые темпы роста потребительских цен снизились и в январе. Снижение инфляции продолжится и в последующие месяцы, прежде всего благодаря дальнейшему отражению эффектов от более высоких урожаев 2025 года.

"В то же время влияние масштабных разрушений в энергетике будет давить на цены как через рыночные, так и административные механизмы. Вместе с эффектами низкой базы сравнения они вызовут умеренное ускорение инфляции во втором полугодии. Поэтому по результатам 2026 года инфляция снизится умеренно – до 7,5%", – сказал Пышный.

Что касается экономического роста, по оценкам НБУ, в конце 2025 года экономика оживилась благодаря более активному сбору урожаев, а также на фоне наращивания бюджетных расходов. В то же время из-за разрушения логистики и большего, чем ожидалось, дефицита электроэнергии в течение последних месяцев НБУ несколько снизил оценку роста реального ВВП в 2025 году – до 1,8%.

"Наращивание урожаев и инвестиции в восстановление инфраструктуры и оборонный комплекс обеспечат дальнейшее восстановление экономики. Однако осложнение ситуации в энергосекторе еще долгое время будет ограничивать деловую активность. Учитывая это, реальный ВВП в 2026 году вырастет умеренно – на 1,8%", – сказал глава Нацбанка.

По его словам, ожидаемых объемов внешней помощи будет достаточно для безэмиссионного финансирования дефицита бюджета и сохранения международных резервов на достаточном уровне для поддержания устойчивости валютного рынка. При этом ход полномасштабной войны остается основным риском для инфляционной динамики и экономического развития.

В декабре НБУ принял решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5%. Тогда глава национального регулятора Андрей Пышный отметил, что на фоне сохранения проинфляционных рисков, в частности связанных с будущим международным финансированием, такое решение необходимо для поддержания привлекательности гривневых инструментов и устойчивости валютного рынка.

