БРИКС бросает вызов доллару: Индия инициирует создание общей цифровой валюты

Страны блока хотят создать единую платежную платформу без введения общей валюты.

Страны БРИКС изучают возможность объединения цифровых валют своих центральных банков для создания общей платежной системы для торговли и туризма. Особенно активно в этом направлении действует Индия.

Издание Berliner Zeitung пишет, что Резервный банк Индии (РБИ) предложил связать национальные цифровые валюты центробанков (CBDC) стран блока, чтобы упростить трансграничные платежи в торговле и туризме. По данным СМИ, инициативу планируют вынести на саммит БРИКС-2026, который будет принимать Индия. Если ее одобрят, это станет первым формальным шагом к общей рамке для цифровых валют БРИКС.

Обсуждение уменьшения зависимости от доллара продолжается давно, но теперь фокус – не на общей валюте, а на платежной инфраструктуре. Речь идет о Brics Pay: единой платежной платформе без введения общей валюты. Цель – трансграничные расчеты в национальных валютах, без долларовых клиринговых центров и систем типа SWIFT.

Особого веса проекту придает председательство Индии в БРИКС. В Нью-Дели вопросы финансового суверенитета стали более приоритетными на фоне экономического давления США. Премьер Нарендра Моди обсуждал финансовое сотрудничество с партнерами по БРИКС, а индийские СМИ активно пишут об уменьшении доминирования доллара.

В то же время Резервный банк Индии подчеркивает, что о целенаправленном отказе от доллара речи не идет. Однако взаимосвязанная система CBDC привела бы к тому, что платежные потоки внутри стран БРИКС стали бы менее зависимыми от финансовых каналов, сосредоточенных вокруг доллара.

Риски и предостережения проекта

При этом ни одна из крупных стран БРИКС еще не ввела цифровую валюту центрального банка в полном объеме – все находятся на этапе пилотных проектов. Неопределенными остаются как техническая совместимость систем, так и регуляторные вопросы, в частности доступ к данным, механизмы урегулирования торговых дисбалансов и структура управления.

Предыдущий опыт показывает риски: в торговле Индии с Россией в национальных валютах Москва накопила значительные объемы рупий, которые сложно использовать. Чтобы избежать подобного, Резервный банк Индии рассматривает валютные свопы и регулярные системы взаимозачета.

Существуют и политические оговорки. Внутри БРИКС разный уровень стратегического доверия: наряду с "жесткими" игроками (Иран, Россия) – более умеренные (Индия, Бразилия, ОАЭ). Добавляет напряжения и соперничество Индии и Китая – Нью-Дели опасается возможного доминирования юаня.

После присоединения к БРИКС, в частности, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана, Египта и Эфиопии, эта неформальная группа все больше объединяет крупных экспортеров энергоносителей и ключевые развивающиеся страны. Финансовые расчеты вне доллара благодаря этому приобретают стратегическое значение, в частности в торговле сырьевыми товарами.

В то же время страны БРИКС подчеркивают, что речь не идет о краткосрочном вытеснении доллара. Речь идет скорее о создании альтернативной инфраструктуры, которая снижает транзакционные издержки, уменьшает уязвимость к санкциям – прежде всего для Москвы и Тегерана – и расширяет пространство для экономической политики государств-участников.

Западные страны внимательно следят за этими процессами. Даже если платежная система БРИКС заработает, она не уничтожит глобальную роль доллара немедленно. Однако в долгосрочной перспективе она может ограничить финансово-санкционное влияние США и их европейских союзников.

Страны БРИКС – последние новости

Летом 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что союз БРИКС начал "угасать" после того, как он пригрозил ввести против стран-членов объединения дополнительные пошлины в размере 10%.

В январе в Южной Африке начались недельные военно-морские учения, которые проходят на фоне обострения напряженности из-за военных операций США в Венесуэле и Атлантике. Учения получили название "Воля к миру 2026" и включили страны "БРИКС плюс". Министерство обороны Пекина заявило, что Китай и Россия примут в них участие вместе с Южной Африкой.

