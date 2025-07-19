Трамп считает, что страны БРИКС хотели подорвать доллар.

Президент США Дональд Трамп заявил, что союз БРИКС начал "угасать" после того, как он пригрозил ввести против стран-членов объединения дополнительные пошлины в размере 10%. Такое заявление он сделал во время общения с журналистами.

По его словам, страны БРИКС хотели бросить вызов доллару. Трамп подчеркнул, что из-за этого он решил действовать.

"Есть такая небольшая группа под названием БРИКС. Она быстро "угасает", но суть в том, что они хотели попытаться подорвать доллар, его доминирование... И я сказал: "Всем странам, входящим в БРИКС, мы введем пошлину в размере 10%", - сказал он журналистам.

Видео дня

Трамп добавил, что после его угроз страны БРИКС провели встречу, которую "почти никто не посетил".

"Они сказали: "Оставьте нас в покое. Мы не хотим, чтобы на нас вводили пошлины". Это потрясающе", - заявил президент США.

Реакция Москвы на угрозы Трампа относительно БРИКС

Ранее зампредседателя российского Совета безопасности, бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что угрозы президента США Дональда Трампа о дополнительных пошлинах против стран БРИКС якобы говорят о том, что этот союз "приобретает авторитет". По его словам, объединение делает все правильно.

Вас также могут заинтересовать новости: