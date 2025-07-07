Президент США не уточнил, какие политические меры он считает "антиамериканскими".

Президент Дональд Трамп пригрозил ввести дополнительную 10%-ую пошлину для любой страны, присоединившейся к "антиамериканской политике БРИКС". Такой шаг еще больше усилит неопределенность в мировой торговле.

"Любая страна, присоединившаяся к антиамериканской политике БРИКС, будет облагаться дополнительной10%-ой пошлиной. Исключений из этой политики не будет", - цитирует Трампа издание Bloomberg.

При этом американский лидер не уточнил, какие политические меры он считает "антиамериканскими", и не предоставил подробностей о том, когда могут быть введены эти пошлины.

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"Комментарии Трампа являются предупредительным выстрелом для стран с развивающимися рынками, которые хотят пойти по пути БРИКС", - сказал трейдер StoneX Financial Inc. в Сингапуре Минцзе Ву.

БРИКС, группа стран, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, провела в прошлые выходные саммит, на котором осудили нападения США и Израиля на Иран и призвали правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху вывести войска из сектора Газа. Они призвали к "справедливому и прочному" урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке. Среди участников саммита были премьер-министр Китая Ли Цян и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Представитель Поднебесной сказал, что страны БРИКС должны взять на себя ведущую роль в продвижении реформ в области глобального управления и отстаивании мирного урегулирования международных споров.

"Сегодняшний мир более нестабилен, растет односторонность и протекционизм. Китай готов работать со странами БРИКС, чтобы продвигать глобальное управление в более справедливом, разумном, эффективном и упорядоченном направлении", - сказал Ли.

БРИКС - главные новости

В октябре 2024 года Россия заявила о намерении нарушить доминирование доллара в мировой финансовой системе, создав новую систему международных банковских платежей на базе БРИКС. В частности, это облегчит обход западных санкций.

В ответ президент США Дональд Трамп предупредил, что страны, причастные к попыткам сбросить доллар с мирового пьедестала, получат 100%-ую пошлину на экспорт своих товаров в США.

Власти Индии поспешили заверить, что БРИКС не нужна своя собственная валюта, которая бы стала альтернативой для доллара.

На минувших выходных в Бразилии состоялся саммит БРИКС, на который отказались приезжать Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин, хотя последний за 12 лет не пропустил ни одной встречи. The Guardian пишет, что лидерам России и Китая просто больше не интересна организация.

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