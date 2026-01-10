К учениям Китая и РФ в Южной Африке присоединился неожиданный союзник, - FT

Ни Китай, ни Южная Африка не назвали Иран участником учений.

Китайские и российские суда прибыли в Южную Африку в преддверии недельных военно-морских учений, которые следуют за обострением напряженности из-за военных операций США в Венесуэле и Атлантике. При этом к ним неожиданно присоединился корабль ВМС Ирана, пишет Financial Times.

В заявлении Национальных сил обороны Южной Африки говорится, что запланированные учения, начинающиеся в пятницу и получившие название "Воля к миру 2026", будут включать страны "БРИКС плюс". Министерство обороны Пекина заявило, что Китай и Россия примут в них участие вместе с Южной Африкой.

Кроме того, крупнейшее иранское военно-морское судно, "Макран" также было замечено на этой неделе входящим в залив Фолс-Бей, недалеко от военно-морского порта Саймонстаун в провинции Западный Кейп Южной Африки. Этот корабль используется иранским военно-морским флотом в качестве судна поддержки.

Видео дня

"Ни Китай, ни Южная Африка не назвали Иран участником учений, хотя два официальных лица подтвердили прибытие судна", - отмечает FT.

Южная Африка ранее уже подвергалась резкой критике со стороны Вашингтона после проведения совместных военно-морских учений с Россией и Китаем в феврале 2023 года, в первую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. С тех пор БРИКС расширился и включил в себя Иран, а также Египет, Эфиопию, Индонезию и Объединенные Арабские Эмираты.

Политический аналитик Франс Кронже заявил, что включение Ирана в учения не станет неожиданностью для правительства Южной Африки.

"Политика Южной Африки в отношении Ирана довольно ясна: они союзники и были ими уже некоторое время, – сказал Кронже. – Отношения между странами носят братский характер".

Адам Хабиб, южноафриканский ученый и вице-канцлер Южно-Африканской школы бизнеса в Лондоне, отметил, что администрация Трампа, которая регулярно обрушивалась на Южную Африку с утверждением о том, что она допускает "геноцид" против белого населения, загнала страны, не входящие в альянсы, в угол.

"Трамп не реагирует на умиротворение, он реагирует на жесткую позицию", – сказал Хабиб. В то время как Индия сможет дать отпор из-за своих размеров и ядерного потенциала, единственным рычагом влияния, которым располагает Южная Африка, будет членство в БРИКС.

Операции сША в Атлантике

Как писал УНИАН, 7 января военные США захватили в Северной Атлантике нефтяной танкер Bella-1, который занимался перевозкой венесуэльской нефти вопреки санкциям США. Задержание произошло после нескольких дней "погони" в море, во время которой экипаж изменил название и флаг судна, записав его как российское судно Marinera, приписанное к порту Сочи.

Позже в Белом доме заявили, что собираются судить экипаж за нарушение американского закона о санкциях против Венесуэлы.

Вас также могут заинтересовать новости: