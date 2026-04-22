Кремлю нужны миллиарды: Россия готовит новый налог из-за дефицита бюджета

Идея введения нового сбора возникла в связи с возможным сокращением ВВП РФ в первом квартале.

В России рассматривают возможность введения налога на непредвиденные доходы для отдельных сырьевых компаний и банков, поскольку Кремль ищет дополнительные средства для покрытия бюджетного дефицита на фоне роста военных расходов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что Министерство финансов РФ изучает возможность введения такого сбора для бизнеса на фоне продолжающегося с 2022 года полномасштабного вторжения в Украину. Окончательное решение пока не принято, а подробные обсуждения, вероятно, начнутся во втором полугодии.

Среди потенциальных плательщиков – отдельные сырьевые компании, в частности крупнейший производитель золота "Полюс" и горно-металлургический гигант "Норникель", а также некоторые банки.

В прошлом году российская военная экономика замедлилась, а дефицит бюджета вырос, что заставило власти искать дополнительные источники доходов, в частности повысить налог на добавленную стоимость с этого года.

В 2023 году в России уже принимали решение, которое заставило крупный бизнес уплатить разовый налог на сверхприбыль из-за давления на бюджет после начала войны против Украины. Сейчас Минфин РФ ориентируется на дефицит бюджета около 1,6% ВВП в текущем году после 2,6% в 2025 году.

Идея нового сбора появилась на фоне того, что ВВП России, вероятно, сократился в первом квартале: производство уменьшилось почти на 2% в первые два месяца года – это первое квартальное падение с начала 2023 года. Индекс делового климата в прошлом месяце впервые с начала войны стал отрицательным.

Вопрос о дополнительных налогах вновь подняли после закрытой встречи президента Владимира Путина с группой миллиардеров в марте, во время которой один из них предложил внести значительную сумму в бюджет. Издание The Bell сообщало, что перечислить в бюджет 100 млрд рублей (около 1,3 млрд долларов) предложил Сулейман Керимов, однако независимо подтвердить эту информацию не удалось.

Хотя многие отрасли в России – от сталелитейной и угольной до розничной торговли – находятся под давлением из-за высоких процентных ставок, сдерживающих спрос, а цены на некоторые товары снижаются, другие сектора остаются относительно устойчивыми благодаря благоприятной экспортной конъюнктуре.

Как писало издание The Washington Post, российская военная экономика в течение 4 лет функционировала под санкциями, но выглядит все более нестабильной.

В начале года стало известно, что президент РФ Владимир Путин распорядился в этом году существенно увеличить сбор налогов на фоне того, что военная экономика страны продолжает терять обороты.

