Россия планирует ввести новый налог на электронику в сентябре.

Президент России Владимир Путин распорядился в этом году существенно увеличить сбор налогов на фоне того, что военная экономика страны продолжает терять обороты. Как пишет Business Insider, об этом Кремль сообщил после заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Часть дополнительных поступлений планируют получить за счет повышения налогов на потребление: с 1 января их ставку увеличили с 20% до 22%. Ожидается, что это принесет бюджету около 1 трлн рублей, или 12,3 млрд долларов налоговых доходов. Кроме того, Россия планирует ввести новый налог на электронику в сентябре.

Стремление к более агрессивному взиманию налогов происходит на фоне того, что экономический рост России практически остановился спустя почти четыре года после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Хотя в первые годы войны ослабленная санкциями экономика демонстрировала относительную устойчивость, сейчас появляются трещины, в частности из-за длительного снижения цен на нефть.

По официальным данным, в ноябре ВВП вырос всего на 0,1% в годовом измерении, тогда как промышленное производство сократилось на 0,7%. В третьем квартале ВВП России вырос на 0,6% год к году - резко меньше, чем 1,1% во втором квартале и 1,4% в первом.

Путин также поручил чиновникам восстановить экономический рост и инвестиционную активность, одновременно решая структурные проблемы в ключевых секторах экономики.

В то же время правительство должно сдерживать инфляцию: целевой показатель на конец 2026 года установлен в пределах прогнозного диапазона центробанка 4-5% - по сравнению с ожидаемым показателем ниже 6% в 2025 году и 9,5% в 2024 году.

Экономические проблемы РФ

Российская экономика сталкивается с растущими трудностями в различных секторах, что вызвано санкциями и чрезмерными затратами на войну. Однако пока рано надеяться, что из-за экономических проблем Кремль откажется от намерений уничтожить Украину, писало CNN.

В России замедлился рост зарплат, даже несмотря на рекордно низкий уровень безработицы. Это стало очередным признаком охлаждения российской экономики во время войны.

