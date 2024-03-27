Для финансирования войны в Украине фиксированная ставка в размере 13% уступит место прогрессивной системе.

Владимир Путин в этом месяце он выдвинул идею введения "прогрессивного налога" в Российской Федерации. Как пишет аналитик Леон Арон в колонке на The Wall Street Journal, эта идея, которая наверняка вызовет широкое недовольство россиян, является одним из наиболее ярких признаков ужесточения финансового положения, в которое война с Украиной толкает Москву.

Казначейство Кремля истощает война, стоимость которой оценивается в 300 миллионов долларов в день, плюс масштабное перевооружение и западные санкции. Путин хвалится прошлогодним экономическим ростом на 3,6%, но это связано главным образом с триллионами рублей, которые Кремль вложил в военно-промышленный комплекс. Этот "бум" оставил позади гражданскую экономику, которая отягощена 16%-ной процентной ставкой центрального банка и оттоком молодых рабочих на военную службу, оборонные работы и эмиграцию.

"Копилка последней инстанции, Фонд национального благосостояния стоимостью 135 миллиардов долларов, хранит только 58 миллиардов долларов в ликвидных активах (долларах, акциях и облигациях), а остальное в основном находится в китайской валюте и золоте. В прошлом году Путин вывел из фонда 38 миллиардов долларов. Еще один рейд может опустошить его", - сказано в материале.

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Отмечается, что повышение ставки подоходного налога было трудным решением.

"С самого начала своего правления, почти четверть века назад, версия Путина о налогообложении без представительства представляла собой легкое налогообложение в обмен на фиктивное представительство. Фиксированная ставка подоходного налога в размере 13%, действующая с 2001 года, в прошлом году принесла лишь 6% национального бюджета. Большая часть доходов от подоходного налога поступает в региональные правительства, большинство из которых погрязли в долгах и зависят от Москвы в повседневной деятельности. Теперь дефицит денежных средств вынуждает Кремль тянуться к нижней части финансовой бочки, разоряя провинцию", - отмечает аналитик.

Новые ставки в 15% и 20% затронут около 20 миллионов россиян с годовым доходом, немного превышающим среднегодовой показатель по стране в 860 000 рублей, или 9500 долларов США. Самые высокие заработки в России сосредоточены в крупных городах, где обычно возникают политические проблемы.

"Путин готовит общественность к тому, что российские эксперты называют "налоговой мобилизацией". Тонкая грань между сохранением социального мира и платой за войну, по которой Путин шел уже два года, стала еще уже", - добавил эксперт.

Ситуация в РФ - детали

Кремль намерен отслеживать пребывание своих граждан за рубежом и блокировать им счета в российских банках. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на данные источников.

Утверждается, что Министерство финансов России подготовило проект постановления, которым банки и другие финорганизации будут обязаны отслеживать пребывание своих клиентов-физлиц за рубежом и требовать у них информацию об их налоговом резидентстве.

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