Миллиард гривень 'под подушкой': украинцы массово держат деньги вне банков, - чиновник

В развитых странах доля наличных денег обычно колеблется в пределах 5–15 %.

По состоянию на 1 января 2026 года объем наличных денег в обращении вне банков в Украине составил 926,3 млрд грн, тогда как общий объем денежной массы достиг около 4,02 трлн грн. Доля наличных гривневых средств составляет примерно 23%, что значительно превышает показатели развитых стран.

Глава Государственной службы финансового мониторинга Филипп Пронин в авторской колонке сообщил, что в развитых странах доля наличных обычно колеблется в пределах 5–15%, тогда как в Украине значительный объем средств остается вне банковской системы. Это, в частности, связано с низким уровнем доверия к государственным и финансовым институтам.

Пронин отметил, что большое количество наличных денег уменьшает объем ресурсов, доступных для кредитования и инвестиций, что сдерживает экономический рост. В то же время высокий уровень наличных сбережений является следствием исторического опыта украинцев, переживших обесценивание сбережений после распада СССР, банковские кризисы, девальвации, валютные ограничения и войну.

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Глава Госфинмониторинга подчеркнул, что не вся наличность имеет происхождение из теневой экономики. По его словам, источниками таких средств могут быть официальные зарплаты, доходы от предпринимательской деятельности, продажа имущества, наследство, снятые депозиты и денежные переводы из-за рубежа.

Отдельно он обратил внимание на роль трудовых мигрантов, чьи переводы на протяжении многих лет оставались одним из крупнейших источников поступления средств в экономику страны. Значительная часть валютной наличности, хранящейся в украинских домохозяйствах, имеет легальное происхождение и подтверждается официальными доходами.

По мнению Пронина, государственная политика должна быть направлена не на борьбу с наличными, а на создание условий, при которых граждане сами захотят переводить сбережения в финансовую систему. Для этого необходимы предсказуемые правила игры, защита права собственности, борьба с коррупцией, развитие инвестиционных инструментов и стабильная экономическая политика.

"Однако есть и другая сторона медали. Многие люди недооценивают инфляционные риски даже валютных сбережений. Деньги, которые годами лежат без дела, постепенно теряют свою покупательную способность. Поэтому вопрос заключается не только в сохранении капитала, но и в его эффективном использовании", – подчеркнул Пронин.

Наличные деньги в Украине – последние новости

За 2025 год сумма наличных денег, находившихся в обращении в Украине, увеличилась на 12,6% (или на 103,9 млрд гривень) и по состоянию на 1 января 2026 года составила 926,3 млрд гривен, сообщал НБУ. На увеличение объемов наличности в обращении, в частности, повлияли риски, связанные с ростом интенсивности атак, в том числе на энергетическую и другую инфраструктуру.

Как отмечалось в статье УНИАН, представители банков фиксировали тенденцию к увеличению "кеша": клиенты чаще снимают наличные, а количество операций с ними растет.

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