После задержания инкассаторов в Венгрии наличные в Украину не поступают, – глава 'Ощадбанка'

В настоящее время Национальный банк покрывает спрос на валюту за счет собственных резервов.

"Ощадбанк" является единственным среди коммерческих банков Украины, который имеет лицензию на перевозку наличных средств по территории Евросоюза.

С момента незаконного задержания инкассаторов банка в Венгрии 5 марта учреждение перестало ввозить наличную валюту в Украину. Об этом во время пресс-конференции сообщил председатель правления "Ощадбанка" Юрий Кацион.

"Мы не осуществляли ввоз наличных средств. Прорабатываем новые, более безопасные маршруты. В условиях войны спрос на валюту в Украине высок. Сейчас его покрывает Нацбанк из собственных резервов", – отмечает Кацион.

Разница между покупкой и продажей валюты населением только за 2025 год составляет 6,8 млрд долларов, говорит глава "Ощадбанка". Через банковские кассы населению было продано в прошлом году 1 451 млн долларов и 387 млн евро.

"Наличные деньги транспортировались для обеспечения стабильного наличного оборота в Украине. Наземная логистика на сегодняшний день является единственным способом. Ранее перевозка таких видов валюты осуществлялась самолетами", – объясняет Кацион.

По словам главы "Ощадбанка", его коллега Кристин Лагард, возглавляющая Европейский центральный банк, заявила, что действия венгерской стороны несут угрозу для валютной стабильности ЕС.

Задержание украинских инкассаторов в Венгрии

Инкассаторы "Ощадбанка" были незаконно задержаны на территории Венгрии 5 марта. Они перевозили банковские ценности из австрийской Вены в Украину. Впоследствии сотрудников банка и машины вернули Украине, всю наличность и другие ценности изъяла венгерская сторона.

Венгерские следователи выяснили, что ранее средства из австрийского банка Raiffeisen по территории страны во время полномасштабной войны перевозила компания близкого друга местного премьера Виктора Орбана. После смены этой компании на инкассаторов "Ощадбанка" их задержали, а ценности – изъяли.

