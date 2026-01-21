Украинцы стали больше держать деньги 'на руках': объем наличных в обращении резко увеличился

На увеличение объемов наличных денег в обращении в частности повлиял рост интенсивности российских атак.

За 2025 год сумма наличных денег, находившихся в обращении в Украине, увеличилась на 12,6% (или на 103,9 млрд гривень) и по состоянию на 1 января 2026 года составила 926,3 млрд гривень, сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

"В прошлом году темпы роста наличных денег в обращении несколько ускорились (за 2024 год рост составил 7,6%). Это, в частности, обусловлено дальнейшим восстановлением экономической активности, часть которой обслуживается наличным обращением. Этому способствовали, в частности, повышение заработной платы и социальных выплат населению, устойчивый потребительский спрос на товары и услуги, замедление инфляции", - говорится в сообщении.

В то же время на увеличение объемов наличных денег в обращении также повлияли риски, связанные с ростом интенсивности атак, в том числе на энергетическую и другую инфраструктуру. Это побуждает граждан делать определенный запас наличных гривень.

Видео дня

По данным регулятора, в наличном обращении находится 2,6 млрд банкнот на общую сумму 916,9 млрд гривень, а также 15,2 млрд монет на сумму 9,3 млрд гривен. На одного жителя Украины на начало этого года приходилось 64 банкноты и 193 платежных разменных и оборотных монет.

Среди банкнот больше всего в обращении – номиналом 500 гривень, меньше всего – номиналом 50 гривень. При этом в 2025 году впервые за последние годы в обращении увеличилось количество банкнот номиналом 100 и 50 гривень.

В то же время среди банкнот, которыми подкрепляется наличный оборот, наибольшее сокращение количества приходится на банкноты номиналом 200 гривен, количество которых в обращении в прошлом году уменьшилось на 17,6% (в частности, в результате активного замещения их банкнотами номиналом 1 000 гривень и постепенного изъятия старых образцов этого номинала из обращения).

Также существенно уменьшилось количество банкнот номиналом 10 и 5 гривень (на 10% и 8% соответственно), поскольку, как уже отмечалось, они постепенно изымаются из обращения и заменяются на соответствующие монеты.

Среди оборотных монет (1, 2, 5 и 10 гривень) больше всего в обращении монет номиналом 1 гривна, меньше всего – номиналом 10 гривень (4,6% и 2,3% от общего количества оборотных монет в обращении соответственно).

Наличные деньги в Украине – другие новости

В июле 2025 года стало известно, что НБУ рассматривает возможность постепенного изъятия из наличного обращения монет номиналом 10 копеек. Постепенное изъятие монет номиналом 10 копеек из наличного обращения начали с 1 октября. Кроме того, их перестанут чеканить и не будут пополнять наличный оборот. При этом эти разменные монеты и в дальнейшем останутся в обращении.

В августе Нацбанк в рамках планового выпуска ввел в обращение модифицированные банкноты номиналом 20 гривень. В правой верхней части на обратной стороне купюр размещен патриотический лозунг: "Слава Украине! Героям слава!".

Вас также могут заинтересовать новости: