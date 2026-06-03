Памятные монеты НБУ резко взлетели в цене: какие экземпляры приносят наибольший доход

Одной из самых стабильных позиций сезона является монета "Чернобыль. Возрождение. Зубр".

Весна и начало лета сформировали на украинском нумизматическом рынке новую волну интереса к памятным монетам НБУ.

Финансовый аналитик Алексей Козырев в колонке для портала"Минфин" рассказал, какие монеты буквально за считанные дни после старта продаж подорожали в 1,5–10 раз и уже закрепились в сегменте "быстрых инвестиций" для коллекционеров.

Одной из самых быстрых историй роста в этом сезоне стала монета "65-летие Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко" номиналом 5 грн в сувенирной упаковке.

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Она поступила в обращение 21 мая и уже через несколько дней после старта продаж была полностью раскуплена. Начальная цена составляла около 201 грн, однако из-за спроса и ограниченного предложения монета быстро появилась на вторичном рынке.

С учетом доставки инвестиционная "себестоимость" составляла примерно 290 грн, тогда как средняя рыночная цена уже достигла около 438 грн. Это дает рост примерно в 1,5 раза.

Еще один быстрый рыночный "всплеск" показала монета "100-летие дня памяти Симона Петлюры" номиналом 2 грн, также из нейзильбера и в сувенирном исполнении.

Продажа стартовала 26 мая, и весь тираж был раскуплен практически мгновенно по цене около 204 грн. Затем монета почти сразу появилась на вторичном рынке.

С учетом доставки ее фактическая стоимость для покупателя составляла около 300 грн, тогда как средняя цена перепродажи на профильных площадках уже достигла примерно 579 грн. Это почти двукратный рост.

Отдельно аналитик выделил серебряную инвестиционную монету "Украинский авангард. Александра Экстер" номиналом 10 грн из 31,1 г чистого серебра.

"Ее разобрали относительно быстро, несмотря на довольно большой начальный тираж, стоимость монеты в 9 252 гривны за штуку и лимит по 1 штуке "в руки". В первый же день, 2 июня, она уже успела "засветиться" в реальной продаже на вторичном рынке в пределах от 11 500 до 13 000 гривен", – отметил Козырев.

Также он рассказал, что после победы украинского боксера Александра Усика в бою с Рико Верховеном 23 мая среди украинских коллекционеров и инвесторов с новой силой вспыхнул интерес к спортивной тематике в нумизматике. В результате цена монеты "Абсолютный", которая осенью 2024 года уже была одним из хитов монет из нейзильбера, снова быстро пошла вверх. Это дало "вторую жизнь" инвестиционному интересу к этой позиции.

Начальная цена в 2024 году составляла около 160 грн, но уже в 2025 году монета выросла до примерно 700 грн. После нового всплеска интереса на вторичном рынке ее стоимость в некоторых предложениях значительно выше – от 850 до 2300 грн.

"Человек с нумизматическими знаниями, при желании, сможет найти ее и по "старой" цене – в пределах 700–750 гривен, но это все равно выше начальной "нацбанковской" цены более чем в 4,3 раза. А рядовые граждане на хайпе готовы брать ее на непрофильных маркетплейсах еще плюс к этому почти в 1,5–2 раза дороже", – отметил Козырев.

Одной из самых стабильных позиций сезона является монета "Чернобыль. Возрождение. Зубр" номиналом 5 грн из серии о восстановлении природы в зоне ЧАЭС.

Стартовая цена в эконом-варианте составляла около 190 грн, однако из-за высокого спроса монета быстро подорожала до уровня от 2 000 грн и выше, то есть более чем в 10 раз.

Памятные монеты НБУ – другие новости

В апреле Национальный банк Украины выпустил новую памятную монету, посвященную представителю фауны Чернобыля – зубру.

24 февраля НБУ ввел в обращение три новые памятные монеты, посвященные единству Украины и ее регионам. В рамках серии "Мы сильны. Мы вместе" были выпущены памятные монеты, посвященные прифронтовым регионам – Запорожью, Харьковщине и Херсонщине.

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