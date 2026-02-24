Нацбанк выпустил сразу три новые памятные монеты: чем они особенны

Постепенно в обращение будет введено по 2 миллиона штук каждой из монет.

Национальный банк Украины ввел в обращение три новые памятные монеты, посвященные единству Украины и ее регионам.

Как сообщает пресс-служба НБУ, в рамках серии "Мы сильные. Мы вместе" в обращение введены три памятные монеты, посвященные прифронтовым регионам – Запорожью, Харьковщине и Херсонщине.

"В прошлом году мы начали новую серию оборотных памятных монет "Мы сильные. Мы вместе". Ее идея – продемонстрировать единство Украины, стойкость каждого региона и его жителей. Сегодня в обращение вводятся три новые монеты из этой серии, посвященные прифронтовым регионам. Тем, кто ежедневно выдерживает удары врага и держит Украину, – Запорожской, Харьковской и Херсонской областям. На реверсе каждой монеты – карта Украины. Целая, неразрывная, единая. С четкими административными границами", – подчеркнул, представляя новые монеты, глава правления НБУ Андрей Пышный.

Как отметили в пресс-службе регулятора, монеты имеют номинал 10 гривень. Их аверс идентичен оборотным монетам номиналом 10 гривень образца 2018 года.

"Главным элементом реверса этих монет является стилизованная карта Украины с четко очерченными административными границами и изображением территории региона, которому посвящена монета", – добавили в НБУ.

Регулятор планирует постепенно ввести в обращение по два миллиона штук каждой из таких памятных монет.

Часть тиража будет сформирована в специально оформленные ролики по 25 монет, тираж каждого – 15 тыс. шт.

Памятные монеты НБУ

Как сообщал УНИАН, 1 декабря 2025 года в рамках серии "Мы сильные. Мы вместе" в обращение были введены три памятные монеты, посвященные регионам, которые первыми оказались в эпицентре российской агрессии: Автономной Республике Крым, Донецкой и Луганской областям.

25 ноября Национальный банк выпустил новую памятную монету "120 лет со дня рождения Нила Хасевича", которая продолжает серию "Выдающиеся личности Украины".

За месяц до этого Нацбанк выпустил новую оборотную памятную монету, посвященную Силам беспилотных систем.

