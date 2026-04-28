Нацбанк представил новую памятную монету: какой номинал и чему посвящена (фото)

Национальный банк Украины выпустил новую памятную монету. Она посвящена представителю фауны Чернобыля – зубру.

Как сообщила пресс-служба регулятора, монета "Чернобыль. Возрождение. Зубр" завершает монетную серию "Флора и фауна Украины".

"Зубр – величественное и уникальное животное, занесенное в Красную книгу Украины еще в 1980 году. Когда-то исчезнув с этих территорий из-за браконьерства, он неожиданно вернулся. Впервые его заметили в Чернобыльской зоне в 2012 году и после этого неоднократно фиксировали присутствие этого животного в разных частях зоны отчуждения", – отметили в НБУ.

Номинал памятной монеты – 5 гривень. Тираж составляет 40 000 штук (в том числе 20 000 штук в сувенирной упаковке).

На аверсе изображено символическое колесо жизни, знаменующее возрождение природы: в центре – стилизованный международный знак "Радиационная опасность", окутанный листьями, вокруг которого изображены животные, популяции которых развиваются в 30-километровой зоне отчуждения. На реверсе на фоне пейзажа изображен зубр (цветная печать).

"Приобрести монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и в банках-дистрибьюторах", – говорится в сообщении.

24 февраля НБУ ввел в обращение три новые памятные монеты, посвященные единству Украины и ее регионам. В рамках серии "Мы сильны. Мы вместе" были выпущены памятные монеты, посвященные прифронтовым регионам – Запорожью, Харьковщине и Херсонщине.

1 декабря 2025 года в рамках серии "Мы сильны. Мы вместе" в обращение были введены три памятные монеты, посвященные регионам, которые первыми оказались в эпицентре российской агрессии: Автономной Республике Крым, Донецкой и Луганской областям.

