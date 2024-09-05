Андрей Пышный отметил, что пока что самую дорогую монету НБУ выпустил в 2012 году.

В Украине есть несколько очень дорогих монет, отчеканенных Национальным банком. Самой дорогой является монета по случаю Чемпионата Европы по футболу "Евро-2012".

"Это была монета "Финальный турнир чемпионата Европы по футболу 2012 г." из золота весом в 0,5 кг. Тираж ее чуть больше 100 штук. На момент выпуска она стоила около 350 000 грн.", – рассказал глава НБУ Андрей Пышный в интервью LIGA.net.

По его мнению, на вторичном рынке ее стоимость может составлять несколько миллионов гривень.

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В магазине НБУ сейчас самые дорогие монеты посвящены Босфору, Херсонесу, Острожской библии. Цена каждой – 117 227 гривень при номинале 100 гривень.

Памятные монеты Украины - последние новости

Национальный банк Украины 25 июня ввел в оборот новую памятную монету "Медицинские силы Вооруженных Сил Украины". Эта монета продолжает серию "Вооруженные Силы Украины" и посвящена самоотверженному труду военных медиков.

В 38-ю годовщину Чернобыльской катастрофы, 26 апреля, НБУ ввел в оборот памятную монету "Чернобыль. Возрождение. Аист черный". Это уже четвертая монета из серии, посвященной возрождению дикой природы на территории Чернобыльского заповедника.

14 февраля, в День влюбленных, Национальный банк ввел в обращение памятную монету "Любовь".

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