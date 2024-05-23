Девальвация гривни по итогам мая явно не превысит максимум 1,2% от курса апреля.

На фоне действия режима "управляемой гибкости", предусматривающего свободное курсообразование на межбанке с контролируемым вмешательством Нацбанка, и действительной системы валютных изменений, которые, несмотря на ежедневные колебания, из недели в неделю почти одинаковы, главной интригой остается конечный курс и соответственно степень девальвации гривни. Об этом в комментарии УНИАН рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

"Можно предположить, что "потолочная" девальвация по итогам мая не превысит максимум 1,2% от курса апреля (официальный курс доллара потенциально достигнет 40 грн), то есть она может несколько снизиться – с 1,3% в апреле до 1,2% в мае. А с начала года (за 5 месяцев) гривня может "просесть" максимально на 5% из запланированных в бюджете 7% (напомню, что среднегодовой курс доллара может составить 40,7 грн)", – сказал эксперт.

По его словам, при этом это максимальный девальвационный прогноз, и, скорее всего, официальный курс доллара в мае будет находиться в промежутке 39,5-39,7 грн.

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Лесовой отметил, что, как и неделей ранее, ситуация на валютном рынке будет достаточно пестрой: многодневные периоды роста курсов могут сменяться периодами их снижения. То есть в ежедневном измерении, хотя изменения будут и незначительными, но все же заметными. Зато в недельном разрезе курсовые показатели будут почти постоянными.

"По нашим наблюдениям периоды роста/снижения курсов длятся в среднем 3-4 дня и характеризуются отклонением курсов от стартового на каждом периоде в размере до 1,5-2% (до 0,8 грн), что является вполне нормальным для рынка (неугрожающие отклонения от базового курса могут достигать 5%)", – рассказал банкир.

В целом же, по прогнозу Лесового, с 27 по 31 мая основные показатели рынка будут такими:

коридоры валютных колебаний: на межбанке 39-40 грн/$ и 41-43 грн/€, на наличном рынке 39-41 грн/$ и 41-43,5 грн/€;

ежедневные курсовые изменения: на межбанке – до 0,2-0,3 грн, в банках – до 0,3-0,5 грн, в обменных пунктах – до 0,5 грн;

разница между курсами покупки и продажи: на межбанке до 0,05 грн за $1, до 0,1 грн за €1, в коммерческих банках – до 0,5-0,6 грн на $1, до 0,8-1 грн на €1, в обменных пунктах – до 0,6-1 грн на $1, до 1-1,3 грн на €1;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1,5-2% от начального понедельничного курса.

То есть, отметил банкир, по итогам мая можно будет сделать следующие выводы: Нацбанк имеет достаточно финансовых возможностей уравновешивать спрос и предложение, а девальвация гривни не является угрожающей и будет происходить согласно бюджетному плану. Курсовые изменения за некоторыми исключениями происходят в пределах сложившейся системы, а затем резких падений или взлетов не произойдет, а разновекторные изменения курсов будут происходить в среднем каждые 3-4 дня (однако не исключено, что их периодичность может сократиться до 1-2 дней).

"Таким образом, на фоне ежедневных курсовых колебаний вряд ли итоговые майские показатели будут существенно отличаться от недели предыдущей и вообще за месяц. Философия валютных изменений пока неизменна, но в условиях войны такая ситуация вполне удовлетворительна", – сказал Лесовой.

Курс валют – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 23 мая, вырос на 5 копеек – до 40,15 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня вырос также на 5 копеек и составляет 43,65 грн за евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 24 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,92 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Это стало очередным историческим максимумом курса доллара.

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