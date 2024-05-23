Продать доллар можно в среднем по курсу 39,70 грн, евро – 43,00 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 23 мая, вырос на 5 копеек – до 40,15 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 39,70 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос также на 5 копеек и составляет 43,65 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,00 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 40,15 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,05 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня не изменился и составляет 43,65 грн/евро (курс продажи – 43,47 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара в Украине в июне стоит ожидать в пределах около 39,5 – 40 грн/долл., прогнозирует экономист Даниил Монин. По его словам, такой курс возможен ввиду низкой инфляции, лучшего экспорта, чем прогнозировалось, и планового прихода внешней помощи.

Национальный банк Украины установил на четверг, 23 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,83 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на четверг установлен на уровне 43,11 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 15 копеек, по сравнению со вчерашним курсом.

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