Ситуация с курсом в мае является довольно стабильной, отметил экономист.

Курс доллара в Украине в июне стоит ожидать в пределах около 39,5 - 40 грн/долл., прогнозирует экономист Даниил Монин, передает 24 канал.

Такой курс возможен, учитывая низкую инфляцию, лучший экспорт, чем прогнозировалось, и плановый приход внешней помощи, считает эксперт.

Монин также уверен, что на сегодня Национальный банк изменил свою политику курсообразования: со сравнительно стабильной гривны регулятор перешел в режим плавной управляемой девальвации нацвалюты.

Видео дня

"Общий тренд - это небольшая девальвация", - заявил экономист.

По его словам, ситуация с курсом в мае является довольно стабильной.

"Пока не известно, когда придет первый транш финансовой помощи из США, ведь больше обсуждается сейчас военный компонент. В любом случае макрофинансовая поддержка США – это полная подконтрольность курса желанием Нацбанка и отсутствие рисков большой девальвации гривны в 2024 году", - отметил эксперт.

Курс доллара в Украине на 23 мая

Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 23 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,83 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 2 копейки.

А официальный курс НБУ относительно евро на четверг установлен на уровне 43,11 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 15 копеек.

Вас также могут заинтересовать новости: