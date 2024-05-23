Курс доллара в Украине в июне стоит ожидать в пределах около 39,5 - 40 грн/долл., прогнозирует экономист Даниил Монин, передает 24 канал.
Такой курс возможен, учитывая низкую инфляцию, лучший экспорт, чем прогнозировалось, и плановый приход внешней помощи, считает эксперт.
Монин также уверен, что на сегодня Национальный банк изменил свою политику курсообразования: со сравнительно стабильной гривны регулятор перешел в режим плавной управляемой девальвации нацвалюты.
"Общий тренд - это небольшая девальвация", - заявил экономист.
По его словам, ситуация с курсом в мае является довольно стабильной.
"Пока не известно, когда придет первый транш финансовой помощи из США, ведь больше обсуждается сейчас военный компонент. В любом случае макрофинансовая поддержка США – это полная подконтрольность курса желанием Нацбанка и отсутствие рисков большой девальвации гривны в 2024 году", - отметил эксперт.
Курс доллара в Украине на 23 мая
Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 23 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,83 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 2 копейки.
А официальный курс НБУ относительно евро на четверг установлен на уровне 43,11 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 15 копеек.
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