Евро продолжает бить рекорды: НБУ установил официальный курс валют на 22 апреля

Национальный банк Украины установил на среду, 22 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,12 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 2 копейки.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,91 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 2 копейки. Этот показатель стал новым историческим максимумом курса евро в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 21 апреля – 51,89 грн/евро).

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,08/44,13 грн/долл., а к евро – 51,88/51,93 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 21 апреля вырос на 15 копеек и составил 44,45 гривни за доллар, а курс евро подорожал на 20 копеек и составил 52,45 гривни за евро. При этом продать американскую валюту можно было по курсу 43,85 гривни, а евро – по курсу 51,45 гривни за единицу иностранной валюты.

В то же время курс доллара к гривне в банках Украины вырос на 10 копеек и составлял 44,40 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 43,80 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне подорожал также на 10 копеек и составлял 52,40 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,50 гривни за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: