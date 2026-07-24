Евро начал дешеветь: курс валют в обменниках и банках 24 июля

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,52 грн, а евро – 50,78 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 24 июля, вырос на 3 копейки и составляет 45,04 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,52 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 8 копеек и составляет 51,40 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,78 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,86 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,75 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,35 грн/евро, а курс продажи – 51,15 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 24 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 44,81 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, несколько укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,06 гривни за один евро, то есть гривна выросла на 1 копейку.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что курс доллара на стыке июля и августа будет находиться в диапазоне 44,6–45 грн на межбанке и 44,8–45 грн на наличном рынке. Курс евро ожидается в пределах 50,8–51,5 грн на межбанковском рынке и 51–51,5 грн на наличном рынке.

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