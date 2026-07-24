'ПриватБанк' обновил курс валют: сколько стоит доллар в конце недели

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,05 грн, а евро – 51,55 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 24 июля, не изменился и составляет 44,99 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 15 копеек и составляет 51,45 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,39 гривни, а евро – по курсу 50,45 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в пятницу остался неизменным и составляет 45,05 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также остался на прежнем уровне – 51,55 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 24 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 44,81 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Что касается евро, гривня, в свою очередь, несколько укрепила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,06 гривни за один евро, то есть гривна выросла на 1 копейку.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 3 копейки и составляет 45,04 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,52 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 8 копеек и составляет 51,40 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,78 гривни за евро.

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