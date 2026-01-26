Новый исторический максимум: евро впервые превысил 51 гривню по официальному курсу

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,06 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 27 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,13 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 1 копейку.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,06 гривни за один евро, то есть гривня потеряла сразу 41 копейку. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса евро в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 21 января - 50,72 грн/евро).

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,12/43,15 грн/долл., а евро - 51,07/51,09 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 26 января подешевел на 5 копеек и составил 43,40 гривни за доллар, а продать американскую валюту в банках можно было по среднему курсу 42,95 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне подорожал на 17 копеек и составлял 51,15 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,49 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" подешевел на 5 копеек и составил 43,30 гривни за доллар, а курс евро вырос на 45 копеек и составляет 51,50 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,70 гривни, а евро - по курсу 50,50 гривни за единицу иностранной валюты.

