Доллар и евро поменялись местами: курс валют в банках и обменниках

Продать доллар можно в среднем по курсу 42,95 грн, а евро – 50,49 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 26 января, подешевел на 5 копеек и составляет 43,40 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,95 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 17 копеек и составляет 51,15 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,49 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,38 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,25 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,35 грн/евро, а курс продажи - 51,00 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 26 января официальный курс доллара к гривне на уровне 43,14 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 3 копейки. В отношении евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,65 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 13 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой спрогнозировал, что курс доллара в Украине до конца января будет находиться в пределах 42,75-43,25 гривни на межбанке и 42,5-43,5 гривни на наличном рынке.

