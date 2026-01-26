В 'ПриватБанке' подорожал евро: актуальный курс валют на 26 января

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 43,29 грн, евро – 51,55 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 26 января, подешевел на 5 копеек и составляет 43,30 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 45 копеек и составляет 51,50 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,70 гривни, а евро - по курсу 50,50 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник снизился на 19 копеек и составляет 43,29 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня подорожал сразу на 53 копейки и составляет 51,55 гривни.

Нацбанк установил на 26 января официальный курс доллара к гривне на уровне 43,14 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 3 копейки. В отношении евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,65 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 13 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины подешевел на 5 копеек и составляет 43,40 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,95 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 17 копеек и составляет 51,15 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,49 гривни за евро.

