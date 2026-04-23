Доллар достигнет 45 гривень уже к осени: аналитик объяснил, стоит ли скупать валюту

Эксперт не рекомендует спешить с покупкой валюты по состоянию на конец апреля.

Курс доллара в Украине будет демонстрировать постепенный рост и может достичь уровня около 45 гривень уже к концу лета – сентябрю 2026 года. Такой прогноз озвучил финансовый аналитик Алексей Козырев, пишет портал"Минфин".

По его словам, в течение этого периода возможны ситуативные колебания в пределах 50–60 копеек на доллар. Они будут зависеть от баланса спроса и предложения валюты на межбанке, а также от активности Национального банка.

Уже в октябре – начале ноября курс может вырасти до 45,10–45,35 грн/долл., а в конце года достичь уровней, заложенных в госбюджете – 45,6–45,7 грн/долл. или даже чуть выше. В то же время на наличном рынке доллар традиционно будет дороже на 20–40 копеек.

Недавний рост курса до 44,10–44,15 грн/долл. на межбанке и до 44,20–44,40 грн/долл. на наличном рынке Козырев считает ситуативной девальвацией гривни. По его мнению, благодаря валютным интервенциям НБУ курс безналичного доллара еще долгое время будет удерживаться вблизи 44 грн с отклонением в пределах 20–35 копеек.

"Оснований для глобальной паники пока не вижу – НБУ держит все под контролем", – отметил аналитик.

При этом он не советует украинцам спешить с покупкой валюты по состоянию на конец апреля.

"Наоборот, в случае достижения ситуативных уровней в 44,45–44,55 гривни за доллар – я бы продавал наличный доллар и входил в гривневые инструменты с целью затем выкупить валюту при ситуативных ее проседаниях до отметок в 43,40–43,70 гривни за доллар", – рекомендует Козырев.

Он также подчеркивает важность диверсификации валютных активов. На период конец апреля–май 2026 года аналитик советует держать 40% сбережений в долларах и до 60% – в евро.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 43,85 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,73 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах составляет 51,70 грн/евро, а курс продажи – 51,42 грн/евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" снизился на 5 копеек и составляет 44,15 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 20 копеек и составляет 51,90 гривни за евро.

