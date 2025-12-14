Отмечается, что часть украинцев может бросится скупать валюту.

На украинском валютном рынке до 21 декабря будет сохранятся атмосфера напряженности. Спрос на валюту может вырасти как на межбанковском, так и на наличном рынке.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН предупредил, что часть украинцев может бросится скупать валюту в попытке защитится от рисков, что может способствовать росту курсов валют.

Согласно его прогнозу, с 15 по 21 декабря курс доллара в Украине будет находиться в пределах 42,1-42,6 гривни на межбанке и 42,3-42,8 гривни на наличном рынке.

Таким образом, 100 долларов в гривнях до 21 декабря будут стоить 4230-4280 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам 42300-42800 гривень.

При этом банкир отметил, что курс евро в этот же период будет находиться в пределах 48-49,75 гривни на межбанке и 48-49,75 гривни на наличном рынке.

Таким образом, 100 евро в гривнях в Украине будут стоить 4800-4975 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся в 48000-49750 гривень.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что по состоянию на конец 2025 года доллар может вырасти до уровня в 43-43,5 гривни. Он отметил, что в целом декабрь обещает быть месяцем оживленной активности на валютном рынке Украины.

