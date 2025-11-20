Рост доллара за год может составить умеренные 2,3-3,5 процента.

По состоянию на конец 2025 года доллар может вырасти до уровня в 43-43,5 гривень. В целом декабрь обещает быть месяцем оживленной активности на валютном рынке Украины.

Как рассказал в комментарии УНИАН директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, это связано не только с праздничным сезоном, когда граждане готовятся к покупке подарков и отдыху, но и с неопределенностью в сфере энергетики и войны.

По его словам, уже в последнюю декаду ноября может проявиться предпраздничная конвертация валюты: часть долларов, приобретенных в прошлом году на фоне высокой инфляции, вероятно, будет обменяна на гривню для повседневных расходов.

"В декабре ожидается еще одна "волна" гривни, которая поступит на рынок благодаря традиционным годовым выплатам: зарплатные бонусы, премии, дивиденды и тому подобное. Однако спрос на валюту в этом году будет значительно более умеренным, чем в прошлом году. Если в прошлом году спрос на валюту превышал предложение на 30-40%, то в этом году прогнозируем лишь 15-20%", - считает Лесовой.

Банкир отметил, что гривня может испытать лишь контролируемую девальвацию. В итоге, по прогнозам, доллар в 2025 году вырастет лишь на 2,3-3,5%: с 42,02 грн (по состоянию на начало 2025 года) до максимум 43,5 грн.

"Евро, что зависит прежде всего от мирового рынка доллара, может подняться на 13-16% от стартового показателя 2025 года в 43,7 грн за евро. Такие цифры говорят о достаточной устойчивости национальной валюты в конце года, несмотря на внешние и внутренние риски", - сказал эксперт.

Курс валют - последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 21 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,15 гривны за доллар. Таким образом украинская валюта ослабилась на 6 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу составляет 48,52 гривны за один евро, то есть гривна укрепилась сразу на 22 копейки.

