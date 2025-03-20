Приближение посевной существенно увеличивает предложение валюты на рынке.

Сейчас существует три глобальных фактора, не дающих курсу доллара "разгуляться", благодаря которым ситуация на валютном рынке уже несколько недель остается вменяемой и прогнозируемой.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

Среди таких факторов эксперт отметил монетарные меры НБУ, направленные на усиление гривни и уменьшение рисков роста потребительских цен. Он напомнил, что с декабря по март регулятор уже трижды пересматривал учетную ставку, увеличив ее с 13% до 15,5%.

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"Во-вторых, эффективная стратегия Нацбанка на минимизацию разрыва между спросом и предложением и уменьшение амплитуды ежедневных курсовых изменений. Собственно действующий режим "управляемой гибкости" является крайне важным в условиях войны, ведь он стабилизирует рынок, убирая влияние ажиотажа, паники на курсовые показатели", - сказал Лесовой.

Третьим фактором банкир назвал приближение посевной, которое существенно увеличивает предложение на валютном рынке: аграрии активно реализуют валютный излишек.

"Что касается курса евро в Украине, то, на мой взгляд, его рост или отрыв от курса доллара опять-таки связан с мировыми курсами этой валютной пары. Однако в Украине обычно две трети спроса приходится именно на американский доллар и эта пропорция в ближайшей перспективе вряд ли существенно изменится. Поэтому для Украины до сих пор главным курсовым ориентиром остается стоимость доллара", - отметил эксперт.

Основные проигравшие валютного рынка с 24 по 30 марта, по прогнозу Лесового, будут следующими:

коридоры валютных изменений: 41,4-42 грн/долл. и 44,5-45,5 грн/евро (на межбанке) и 41,4-42 грн/долл. и 44,5-45,5 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 гривни, в банках - до 0,1-0,2 гривни, в обменных пунктах - до 0,3 гривни;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

"Таким образом, в течение 24-30 марта ситуация на валютном рынке не будет угрожающей: курсовые колебания будут оставаться минимальными, а курсовые показатели мало чем будут отличаться от нескольких предыдущих недель", - резюмировал банкир.

Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41,60 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,50 гривни. Курс наличного евро в обменниках составляет 45,55 грн/евро, а курс продажи - 45,30 грн/евро.

Курс доллара в "ПриватБанке" 20 марта подорожал на 1 копейку и составляет 41,72 гривни за доллар. Курс евро не изменился и составляет 45,65 гривни за евро.

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