Продать доллар можно в среднем по курсу 41,28 грн, а евро - 45,00 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 20 марта, снизился на 2 копейки и в среднем составляет 41,88 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,28 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 13 копеек и составляет 45,62 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45,00 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,60 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,50 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 45,55 грн/евро, а курс продажи - 45,30 грн/евро.

Видео дня

Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро четверга, 20 марта, составляет 85 796 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 3 566 560 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ на 20 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 41,57 грн/долл., то есть гривня осталась на уровне предыдущего показателя. Официальный курс евро на четверг установлен на уровне 45,32 гривни за один евро, то есть гривна укрепилась на 3 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

Аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора от 41,10 до 41,90 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,10 до 41,80 грн/долл.

Вас также могут заинтересовать новости: