Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,84 грн, а евро - 45,66 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 20 марта, подорожал на 1 копейку и составляет 41,72 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня не изменился и составляет 45,65 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,12 гривни, а евро - по курсу 44,65 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг не изменился и составляет 41,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 20 марта, подешевел до 45,66 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 20 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 41,57 грн/долл., то есть гривня осталась на уровне предыдущего показателя. Официальный курс евро на четверг установлен на уровне 45,32 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 3 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41,60 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,50 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 45,55 грн/евро, а курс продажи - 45,30 грн/евро.

Аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора от 41,10 до 41,90 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,10 до 41,80 грн/долл.

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