'ПриватБанк' повысил цену доллара: актуальный курс валют на понедельник

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,55 грн, а евро - 49,02 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 24 ноября, подорожал на 8 копеек и составляет 42,43 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 5 копеек и составляет 49,05 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,83 гривни, а евро - по курсу 48,05 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник вырос на 18 копеек и составляет 42,55 гривни. Курс евро при оплате картой 24 ноября остался неизменным и составляет 49,02 гривни.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 24 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 42,27 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 12 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,70 гривни за один евро, то есть гривня потеряла сразу 18 копеек.

Курс доллара к гривне 24 ноября вырос на 14 копеек и составляет 42,49 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне вырос на 13 копеек и составляет 49,10 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 48,48 гривни за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: